Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları için çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Himmetoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü mevkiinde çıkan orman yangını çevre ilçelerden gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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