14 yaşındaki kayıp çoban, 7 saatin ardından böyle bulundu

Gümüşhane'de hakkında kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk çoban, samanlıkta uyurken bulundu.

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14 yaşındaki kayıp çoban, 7 saatin ardından böyle bulundu

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çalık Köyü’nde kayıp ihbarıyla 7 saat boyunca tüm ekipler tarafından aranan 14 yaşındaki çoban Yusuf Gürbüz samanlıkta iz takip köpeği tarafından uyurken bulundu.

Olay önceki gece Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çalık Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten babasıyla birlikte Çalık Köyü yaylasında çobanlık yapmak için gelen Yusuf Gürbüz’den saat 17.30’dan itibaren haber alamayan yakınları ve köy sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından Çalık Köyü’nün yaylası ve ormanlık alanında yapılan 7 saatlik aramanın ardından 14 yaşındaki çoban, iz takip köpeğinin tespitiyle bulundu. Çocuk çobanın bölgeden çok uzaklaşmadığı ve bir samanlık içerisinde üşüdüğü için çuvalları üstüne örterek uyuması nedeniyle görülemediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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