14 Yaşındaki Çocuğa İstismar: Kan Donduran Olayda Üç Bekçi İçin Geç Kalınmış Karar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını bildirdi. Bekçiler tarafından sakinleştirilen çocuk, daha sonra evine gitti.

'TEHDİT ETTİ'

Bir süre sonra C.İ. ve bekçi Mehmet Can D., çocukla görüşmeye başladı. Mehmet Can D., C.İ.'yi bir gün otomobiliyle okuldan alıp boş bir araziye götürdü. Burada C.İ.'ye istismar eden Mehmet Can D., çocuğu susması için tehdit etti.

İSTİSMAR GÜNLERCE SÜRDÜ

Bir süre sonra çocuğu yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı. Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan çocuk, birçok kez 3 bekçinin istismarına uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadığı mağduriyeti 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Olayı derinleştiren savcılık ‘Telegram’ grubu içerisindeki mesajları da ortaya çıkarttı ve 14 sayfalık iddianame hazırlandı. Bekçiler, 24 Ekim'de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayacak.

HABERLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ!

İstismarın kamuoyu gündemini sarsmasının ardından, görevine devam eden bekçi Mehmet Can D.'nin görevinden uzaklaştırıldığı, diğer 2 bekçi hakkında ise idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ailenin avukatları ise karardan memnun olduklarını, duruşma sonrasında ise bekçilerin hak ettikleri cezayı almasını istedi.

Öte yandan, C.İ.’nin ise halen Adana dışındaki bir ilde bulunan sevgi evlerinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA