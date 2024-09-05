İki Otomobil Birbirine Girdi; 5 Yaralı

Antalya’nın Serik ilçesi, Çandır mahallesi yolunda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ç.’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Derya Ü. K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Derya Ü. K. ile 3 yaşındaki kızı Asel D. K. ile diğer araçta bulunan yolculardan Hilmi Ç. Büşra Ç. ve Elif Ç. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA