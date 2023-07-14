120 milyon TL harcandı: Lüks adliye lojmanları 9 yıldır kullanılmıyor

Van’ın Edremit ilçesinin Süphan mahallesinde, Adalet Bakanlığı'nın 2014 yılında 50 milyon TL’ye yaptırdığı adliye lojmanları, ‘güvenlik’ gerekçesiyle kullanılmadı. Tamamlandığı günden bu yana boş kalan 130 dairelik lojmanları kimin kullanacağı da 3 yıl boyunca belli olmadı.

Lojmanlar, geçen süre içinde hırsızların ve madde bağımlıların meskeni haline geldi. Kapıları, pencereleri, mantolaması, demir aksamları hatta fayansları bile çalındı. Üç yılın ardından 2017'de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Fakat, bakanlık hırsızlığın ve madde bağımlıların önüne geçemeyince, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devretme kararı aldı.

TADİLATA 70 MİLYON TL HARCANDI

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre, kapalı yüzme havuzu ve geniş sosyal yaşam alanları olan süper lüks lojmanlar, bu kez 2021 yılında Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi. Ardından Van Valiliği, lojmanların tamirat ve tadilat masrafları için 69 milyon 969 bin TL harcama yapılmasına karar verdi. Yani yapımı için 50 milyon TL harcanan lojmanlara, tadilat için yaklaşık 70 milyon TL daha yatırıldı.

Şu ana kadar toplamda 120 milyon TL harcama yapıldığı halde hala kullanılabilir durumda olmayan lojmanlar ile ilgili, 2021 yılında Halkların Demokratik Partisi (HDP) 26. dönem Van Milletvekili Muazzez Orhan, dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti.

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

Orhan’ın yazılı önergesinde; konutların hangi ihale yöntemi ile yapıldığı, kullanıma açılmamış olmasının gerekçesi, kamu kaynağı israfının nasıl önleneceği, İl Sağlık Müdürlüğü’ne devri gerçekleştiği halde kullanılmamasının nedeni ve ortaya çıkan kamu zararı miktarının ne kadar olduğunu da içeren 8 soru yer aldı.

Bakan Kurum’un verdiği yazılı cevapta ise Orhan’ın tüm soruları cevapsız kaldı. 2 Aralık 2021’de verilen cevap metninde, lojmanların hangi kurumlar arasında ve hangi tarihlerde devredildiği dışında bir bilgi yer almadı. Lojmanların önce Adalet Bakanlığı tarafından ihale edildiği, ardından 15 Kasım 2015 tarihinde Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün lojmanların tahsisini talep ettiği, 26 Şubat 2018 tarihinde bu lojmanların Sağlık Bakanlığı’na tahsisinin yapıldığı, 8 Şubat 2021 tarihinde tahsisinin kaldırılarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredildiği ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından lojmanların Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği belirtildi.

'120 MİLYONLUK KAMU KAYNAĞININ TALAN EDİLMESİ KAMU VİCDANINI YARALIYOR'

Konu ile ilgili konuşan Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, 15 bin metrekare alana sahip lüks lojmanların birçok açıdan soruşturulması ve incelenmesi gerektiğini söyledi. Van’da on binlerce konut sahibi olmayan, deprem ve sel mağduru olan, kiracı, yoksul ve engelli bireylerin olduğuna dikkat çeken Dindar, “İnşaat maliyetlerinin yüksekliği, hane gelirlerinin düşüklüğü ve ekonomik kriz nedeniyle konut sahibi olmak dar gelirli yurttaşlar için neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle toplu konut projelerinde önceliğin bu alt düzey geliri olan yurttaşlara verilmesi gerekir. On binlerce Vanlının konut ve barınma sorunu yaşadığı, binlerce kamu emekçisinin kiracı olduğu bu kentte bu şekilde bir israf, 120 milyonluk kamu kaynağının talan edilmesi kamu vicdanını yaralamaktadır” dedi.

Dindar, kamu kaynakları kullanılarak yapılan lojmanların israf olmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu konutlar, binlerce öğrencinin barınabileceği bir yurt kampüsüne, deprem ve sel mağduru olan aileler için barınma konutlarına, kamu personellerinin daha ekonomik barınabileceği lojmanlara veya yoksul yurttaşlara kira ödeme karşılığında hibe olarak verilen evlere dönüşebilir. Bu şekilde metruk binalar olarak bırakılması; muazzam bir kamu kaynağı zararına, madde bağımlılarına mekan olmasına ve suç mahallerine dönmesine yol açacaktır.”