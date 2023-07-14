Taht kavgasının taraflarından biri: Menzil'in yeni 'şeyh'i demokrasiyi böyle hedef aldı

Adıyaman merkezli Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol'un ölümünden sonra gözler cemaatin yeni liderinin kim olacağına çevrildi. Menzil'de başlayan taht kavgasının ardından Erol'un oğullarından birinin 2015 yılındaki paylaşımı gündeme geldi.

Taht kavgasının taraflarından biri: Menzil'in yeni 'şeyh'i demokrasiyi böyle hedef aldı

Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol, önceki gün tedavi gördüğü hastanede öldü. 

YERİNE KİM GEÇECEK?

Türkiye'deki en büyük tarikatlardan biri olan Adıyaman merkezli Menzil tarikatının lideri Abdulkadir Erol'un ölümüyle tarikatta boşalan "şeyh" koltuğuna kimin oturacağı merak edilirken, tarikatın üçe bölündüğü ortaya çıktı. Erol’un büyük oğlu Muhammed Mübarek, cemaatin 3’e bölündüğüne işaret etti. 

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Bunun yanında tarikatın üç 'şeyh'inden birinin 2015 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu. Sosyal medyada Muhammed Sâqî Elhuse adıyla paylaşım yapan Haşemi Erol, 2015 yılında demokrasiyi şu sözlerle hedef aldı:

"Demokrasi suç ve günahı işlemeyi teşvik etme bir yönetim şeklidir Hayırlı sabahlar"

Taht kavgasının taraflarından biri: Menzil'in yeni 'şeyh'i demokrasiyi böyle hedef aldı - Resim : 2

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