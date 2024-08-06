12 Yıldır Hayvana Şiddet Yok: Tunceli'de Belediyeler 'Ötanazi' Yapmayacak

Emniyet, jandarma, belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği verilerine göre; Türkiye'nin en az nüfusa sahip 2'nci ili olan ve 3 bin 500 sokak köpeği ile sokak kedisinin yaşadığı Tunceli’de, son 12 yılda hayvanlara şiddet uygulanmadı.

Barınağın olmadığı kentte, sokaklarda, parklarda, iş yerlerinin önünde halkla iç içe olan hayvanların beslenme ihtiyaçları da valilik, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekipleri ile hayvanseverler tarafından yapılıyor. Ayrıca kurumlar tarafından kısırlaştırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Dersim Hayvanları Koruma Derneği (DERHAYKO) öncülüğünde bir araya gelen; aralarında belediye başkanları, avukatlar ve veterinerlerin de bulunduğu vatandaşlar hayvanların öldürülmesinin önünü açan yasayı protesto etti.

BELEDİYELERDEN ÖTANAZİYE VETO

Kent merkezi, 7 ilçe ve 1 beldedeki belediye başkanlarıyla yapılan görüşmelerde de sokak hayvanlarına hiçbir şekilde ötanazi yapmayacakları belirtildi.

SON 12 YILDIR HAYVANA ŞİDDET İHBARI GELMEDİ

DERHAYKO Başkanı Ezgi Doğan, kentteki köpeklerin halkla iç içe olduğunu belirterek, “İlimizde toplamda 3 bin 500 tane köpek ve kedi bulunmakta. Son 12 yıldır emniyet, jandarma, belediye ve derneğimizin verilerine göre hiçbir hayvana şiddete dair bir veriye rastlamadık ve oluşmadı. Bence Tunceli'deki köpekler çok şanslılar çünkü burada esnafla beraber halk onlara çok iyi bakıyor. Esnaf kapısının önüne tuvaletini yaptıkları için kızıyor ama bir yandan da kapısının önünden suyu ve yemeği eksik etmiyor. Burada aslında belediyelerin, valiliğin ve bizim görevimiz de büyük. Gördüğümüz bütün köpekleri topluyoruz, aşılatıp yerinde yaşat diyerek yolumuza devam ediyoruz. Kısırlaştırmanın önemi gerçekten burada çok büyük. Çünkü bir tane dişi köpek, on tane yavru doğuruyor ve on tane yavrudan beş tanesini dişi sayarsak, yılın sonunda bir köpek toplamda altmış tane köpek doğurmuş oluyor. Tunceli'de bir kent merkezi, 7 ilçe ve 1 belde olmak üzere 9 tane belediyemizle görüştük. Hiçbiri de ötanazi denilen kavramı kabul etmeyeceklerini, köpeklerin toplamayacağını ve barınaklarda hapsetmeyeceklerini söylediler. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'KATLİAM YASASINA HAYIR'

Kentte sokak hayvanlarının mutlu olduğunu söyleyen Dilşah Mak, “Son 6 yıldır Tunceli'de yaşıyorum ve buradan ayrılmıyorum. Ayrılmama sebeplerimden en büyük neden, Tunceli'deki sokak hayvanlarının özgür oluşu ve çok mutlu oluşu. Bir toplumun aslında yapısını, karakterini ve yaşam tarzını anlatıyor ve gösteriyor, sokak hayvanlarının mutluluğu. Burada insanlar sokak hayvanlarına gerçekten bebek gibi bakıyor. Burada hayvanlar gerçekten çok özgür ve biz barınaklarda yaşamamaları, orada ölmemeleri için, katliam yasasına kesinlikle hayır diyoruz. İlimizde zaten bu yasanın uygulanması bir kere insan ve doğamız gereği, karakterimiz, inançlarımız gereği mümkün değil. Ancak Türkiye'nin diğer illerindeki çocuklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA