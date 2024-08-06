Düğün Sonrası Ölen Gelin ve Damat Son Yolcuklarında da Ayrılmadı: Gözyaşları Sel Oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında düğün günü hayatını kaybeden gelin ve damat, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde toprağa verildi. Yan yana defnedilen gelin ve damadın cenazesinde gözyaşları sel oldu...

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Düğün Sonrası Ölen Gelin ve Damat Son Yolcuklarında da Ayrılmadı: Gözyaşları Sel Oldu

Tavşanlı ilçesi Yataklı köyünde hafta sonu düğün töreni ile hayatlarını birleştiren Mustafa Özer (23) ve Havvanur Özer (22), düğünün ardından Emet ilçesindeki evlerine giderken trafik kazası geçirerek hayatlarını kaybetmişlerdi.

Sülye köyünde karşı yönden gelen araç ile çarpışarak hayatlarını kaybeden gelin ve damat son yolculuğuna uğurlandı.

Düğün Sonrası Ölen Gelin ve Damat Son Yolcuklarında da Ayrılmadı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1

Cenaze törenine Tavşanlı kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Tavşanlı Belediye Başkan yardımcıları, gelin ve damadın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düğün Sonrası Ölen Gelin ve Damat Son Yolcuklarında da Ayrılmadı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

Öğle namazının ardından köy meydanında cenaze namazı kılındı. Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından kıldırılan namaz sonrasında katılımcılardan genç çift için helallik istedi.

Düğün Sonrası Ölen Gelin ve Damat Son Yolcuklarında da Ayrılmadı: Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 3

Gelinlik ve damatlıkları ile hayatını kaybeden genç çift Yataklı köyü mezarlığında yan yana defnedildi.

Kaynak: İHA

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