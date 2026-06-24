12 Medeniyetin Tarihi Lüks Evden Çıktı! İstanbul'da Dev Baskın

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Urartu, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi 12 farklı medeniyete ait 6 bin 819 arkeolojik obje ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi. Beykoz'da lüks bir eve düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yaptı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'da bir evde tarihi eser olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

6 BİNİ AŞKIN TARİHİ ESER...

Aramalarda, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, kitabe gibi 6 bin 819 eser ile 3 bin 366 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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