2 Gündür Aranan Harita Mühendisi Esma Türkel Baraj Gölünde Aracının İçinde Ölü Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Bafra Tapu Müdürlüğü çalışanı harita mühendisi Esma Türkel, Derbent Baraj Gölü'nde aracının sürücü koltuğunda ölü halde bulundu. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, sır ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
2 Gündür Aranan Harita Mühendisi Esma Türkel Baraj Gölünde Aracının İçinde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un Bafra ilçesi ​Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden 22 Haziran'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bafra Tapu Müdürlüğünde görevli harita mühendisi Esma Türkel'in (40) bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

BARAJ GÖLÜNDE ŞÜPHELİ KARARTI

Çalışmalar kapsamında Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Barajı bölgesinde su içinde bir araç tespit edildi. Aracın Türkel'e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye jandarma asayiş ve suç araştırma timleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi.

2 Gündür Aranan Harita Mühendisi Esma Türkel Baraj Gölünde Aracının İçinde Ölü Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

​SAK ekibinin baraj gölünde yaptığı çalışmada ulaşılan SUV tipi aracın sürücü koltuğunda Esma Türkel'in cansız bedeni bulundu. ​Türkel'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç da vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca ​olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Samsun şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Rize'deki Korkunç Kazada Yürek Burkan Detaylar Ortaya Çıktı: Aynı Araçtaki 3 Genç Kadın Feci Şekilde Can Vermiş Rize'deki Korkunç Kazada Yürek Burkan Detaylar Ortaya Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den İstifa Etti: AK Parti'ye Katılacak İddiası Bir Başkan Daha CHP'den İstifa Etti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi 'Pes' Dedirtti Komşusunu Gürültü Nedeniyle Öldürmüştü, İfadesi Ortaya Çıktı
CHP Genel Merkez'den Özgür Özel'e Çağrı: 'Gelsin Yarışalım' CHP Genel Merkez'den Özgür Özel'e Çağrı: 'Gelsin Yarışalım'
Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar Memur ve Emekli Zammında Tüm Hesap Değişti! Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire... İşte Yeni Maaşlar
CHP'den İstifa Eden Nimet Özdemir AK Parti'ye Katıldı CHP'den İstifa Etmişti, AK Parti'ye Katıldı
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den İstifa Etti: AK Parti'ye Katılacak İddiası Bir Başkan Daha CHP'den İstifa Etti