11 Yıllık Davada Karar! 'Çarşı' Beraat Etti

Gezi Parkı eylemlerinden sonra Beşiktaş’ın taratar grubu olan ‘Çarşı’ grubu üyelerine yönelik açıklan davada, savcı mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada tüm sanıkların beraati talep edildi. Mahkeme, 35 sanığın beraat etmesine karar verdi.

Halk TV’nin aktardığına göre, Gezi eylemlerinden sonra ‘Çarşı’ grubu üyeleri hakkında açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mütalaasını açıklayan savcı tüm sanıkların davadan beraatini istedi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından, mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

35 sanık hakkında, ardından aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlamalarıyla yargılandıkları davada aldıkları beraat kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Kararın bozma ilamında, Gezi Parkı'na ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun altı çizilerek dosyaların birleştirilmesi talep edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi