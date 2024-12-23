Evinin Önünde Pusu Kurdu! Boşandığı Erkek Tarafından Bıçaklanan Azra Yaşam Savaşı Veriyor

Aksaray'da 23 yaşındaki Azra Şengül Şen adlı kadın, evinin önünde eski eşi tarafından pusu kurulup saldırıya uğradı. 13 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, olay yerinden kaçan saldırgan aranıyor.

Evinin Önünde Pusu Kurdu! Boşandığı Erkek Tarafından Bıçaklanan Azra Yaşam Savaşı Veriyor

Türkiye'de günden güne artan kadına şiddet vakaları kimi zaman ölümle sonuçlanırken, toplumsal bir sorun haline gelen duruma ilişkin hala kararlı bir mücadele yürütülmüyor. Bu durum da daha fazla kadının hayatını tehlikeye atıyor. Son olarak Aksaray'da 23 yaşındaki Azra Şengül Şen, boşandığı erkek tarafından 13 yerinden bıçaklandı.

Dün saat 18.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi 1615 Sokak'ta kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, geçen yıl boşandığı eski eşi Gürsel G. (29) saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Gürsel G. daha sonra elindeki bıçakla kadına saldırdı.

Evinin Önünde Pusu Kurdu! Boşandığı Erkek Tarafından Bıçaklanan Azra Yaşam Savaşı Veriyor - Resim : 1

KADIN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR, SALDIRGAN KAÇAK

Eski eşini yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçaklayan saldırgan kaçtı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, ameliyat edildi. Yoğun bakıma alına kadın yaşam mücadelesi verirken, polis kaçan saldırganı arıyor.

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Kaynak: DHA

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