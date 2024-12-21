Mersin'de Kadın Cinayeti: Astsubay Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

Bir kadın cinayeti haberi de Mersin'den geldi. Hakkari'de görev yapan 30 yaşındaki Astsubay Ertay Duru, Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire olarak çalışan 30 yaşındaki eski nişanlısı Merve Sağl'ı tabancayla vurdu. Merve olay yerinde can verirken, Astsubay aynı silahla kendi canına da kıydı.

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Mersin'de Kadın Cinayeti: Astsubay Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hakkari’de görev yapan Astsubay Ertay Duru, Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire olan, ayrıldığı nişanlısı Ayşe Merve Sağ’ın kullandığı otomobili, evinin olduğu yere kadar kendi otomobiliyle takip etti. Ertay Duru, eski nişanlısı Merve Sağ’ın park ettiği otomobiline binip, konuşmaya çalıştı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkarken Ertay Duru, otomobilden inmeye çalışan eski nişanlısını tabancayla vurdu. Ertay Duru, aynı tabancayla kendini de vururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mersin'de Kadın Cinayeti: Astsubay Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

Astsubay Ertay Duru ve hemşire Merve Sağ’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

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