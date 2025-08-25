105 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplam 105 yıl hapis cezası olan firari şahıs, polis tarafından yakalandı.

105 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde başta ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali’, ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ gibi hakkında 14 arama kaydı bulunan şüpheli S.K. için özel bir operasyon gerçekleştirildi.

İkametinin dışında şüphelinin yakınlarını da takibe alan polis, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 105 yıl hapis cezası bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

