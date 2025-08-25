Aynı Evde 5 Günde 4 Yangın! Jandarma ve İtfaiye Şaşkın, Kimse Nedenini Bilmiyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Kıyak ailesinin evinde 5 gün içinde 4 ayrı yangın çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangınlar evin farklı noktalarında meydana gelirken, aile her seferinde alevleri kendi çabasıyla söndürdü. Ev sahibi Kadir Kıyak, “Bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım” dedi.

Bolu Dağı bölgesindeki Yeşiltepe köyünde yaşayan 5 kişilik Kıyak ailesinin evi, 19 Ağustos gecesi yangınla sarsıldı. Gece saatlerinde çıkan yangın, ev halkının zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Aynı Evde 5 Günde 4 Yangın! Jandarma ve İtfaiye Şaşkın, Kimse Nedenini Bilmiyor - Resim : 1

DİĞER EVLERİ DE YANGINDA KÜL OLMUŞ

İlk yangından sonra, 24 Ağustos’a kadar geçen beş günlük süreçte evde üç ayrı yangın daha meydana geldi. Bu olaylar sırasında evin çeşitli bölümleri duvarı, gardırobun iç kısmı ve iki farklı bazanın kenarları alev aldı. Aile, çıkan tüm yangınları kendi çabalarıyla söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yangınların neden çıktığını tespit edemedi. Öte yandan, Kıyak ailesinin 2020 yılında da benzer şekilde nedeni belirlenemeyen bir yangında evlerini kaybettikleri, iki yıl sonra ise şimdiki evlerini aynı bölgede inşa ettikleri öğrenildi.

Aynı Evde 5 Günde 4 Yangın! Jandarma ve İtfaiye Şaşkın, Kimse Nedenini Bilmiyor - Resim : 2

'YANACAK HİÇBİR ŞEY YOK'

Ev sahibi Kadir Kıyak, yangınlarla ilgili yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Geçen salı akşamı 3,5-4 arası kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim, saat 9-10 arası. Odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık. Sabah odadaki diğer baza yandı. Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok, elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok."

Aynı Evde 5 Günde 4 Yangın! Jandarma ve İtfaiye Şaşkın, Kimse Nedenini Bilmiyor - Resim : 3

'EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ'

Kadir Kıyak, yaşadıkları mağduriyeti "Elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdik, jandarmaya bildirdik, itfaiye geldi. Hepsi inceledi bu evi. Elektrikte veya başka bir yerde hiçbir şey yok. Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde. Bütün yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum" sözleriyle dile getirdi.

Aynı Evde 5 Günde 4 Yangın! Jandarma ve İtfaiye Şaşkın, Kimse Nedenini Bilmiyor - Resim : 4

'BAZI ŞEYLERE İNANMAYA BAŞLADIM'

Yaşadıkları sıra dışı durumdan sonra doğaüstü olaylara olan yaklaşımının değiştiğini de belirten Kıyak, "Ben mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım. Bazı şeylere inanmazdım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

