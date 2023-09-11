103 yaşındaki kadın kalp piliyle sağlığına kavuştu

Konya'da çeşitli şikayetlerle acil servise giden ve yapılan tetkiklerde nabzının çok düşük olduğu tespit edilen 103 yaşındaki Ayşe Ağaç, kalıcı kalp pili takılmasıyla sağlığına kavuştu.

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103 yaşındaki kadın kalp piliyle sağlığına kavuştu

Karapınar ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Ağaç, baygınlık, baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Tetkiklerinde Ağaç'ın nabzının dakikada 20 atıma düştüğü belirlendi. Yaşlı kadına, NEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Lütfü Sertdemir, kalıcı kalp pili implantasyonu gerçekleştirdi.

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Operasyonu gerçekleştiren Dr. Sertdemir, nabzı çok düşük hastalar için kalp pili ihtiyacının doğabileceğini söyledi.

Acil servise başvuran yaşlı kadının yapılan tetkiklerinde nabzının çok düşük olduğunu tespit ettiklerini anlatan Sertdemir, "Hastamıza acil şartlarda kalp pili implante ettik. Tedaviden fayda gördü. Şu an herhangi bir şikayeti yok. Normalde bu yaşlardaki hastalara çok nadir pil takılmaktadır. Bu tür hastalarda nabız düştüğünde yaşı yüksek olduğu için işlem yapmak riskli görülmektedir." diye konuştu.

Sertdemir, birinci ay kontrolünde hastayı sağlıklı gördüklerini ifade ederek, "Hastamızın bayılma şikayetlerinin olmadığı ve günlük işlerini yapabilir duruma geldiğini tespit ettik. Genel durumu gayet iyi. Son 2 yıldır hasta yatağa bağımlıymış. Şu an en azından kendi işlerini görebilir vaziyete gelmiş durumda." dedi.

Ameliyattan sonra Çumra ilçesindeki oğlunun yanında istirahat eden Ayşe Ağaç, sol omzunda hafif ağrı hissettiği belirterek, "Çok şükür iyiyim. Ameliyatım çok iyi geçti. Allah razı olsun doktorumuzdan, tedavisi bana iyi geldi." dedi.

Adem Ağaç ise annesinin pil takıldıktan sonra iyileştiğini söyledi.

Kaynak: AA

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