100 Kilodan 2 Litre Yağ Çıkıyor! Ücretsiz Topladılar, Hem Fotoğraf Çektirdiler Hem Kazandılar

Eskişehir'de bir üreticinin "Makasını getir, çiçeğini götür" sloganıyla başlattığı ücretsiz etkinlik dikkat çekti. Üretici bahçedeki lavantaları ziyaretçilere ücretsiz hasat ettirirken ortaya çıkan görüntüler görenleri gülümsetti.

Eskişehir'de yaşayan Erhan İnan, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akçakaya Mahallesi'nde bulunan tarım arazisine 5 yıl önce lavanta ekmeye karar verdi.

20 boyunca kökü toprakta kalabilen, lavantanın bu yılki hasadı başladı. İşçi yerine arazisini ziyaret eden misafirlerin hasat ettiği lavanta bahçesindeki etkinliğe yoğun katılım gerçekleşti.

100 KİLODAN 2 LİTRE YAĞ ELDE EDİLİYOR

Orak yardımıyla toplanan lavantaları, toplayan misafirler yanlarında götürdüler. Sapları ile birlikte işlenen 100 kilodan 2 litre yağ elde edilen lavantaların seyrine doyumsuz manzarasında özellikle çiftler fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Morun her tonunu barındıran bahçede hasat yağan misafirler lavantadan yapılan gazoz, bal, sirke, parfüm gibi ürünleri inceledi. Lavanta toplayan turist ve misafirler fotoğraflanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Lavanta bahçesi sahibi Erhan İnan, şunları söyledi: Çok şaşırıyorlar. "Eskişehir'de lavanta yetişiyor mu?" diyorlar. Başlangıçta bu merakla geliyorlar. Normalde lavanta görmek için Isparta, Kuyucak ya da Burdur'daki Salda Gölü taraflarına gidiyorlardı. "Çok yakınımızda varmış," diyerek olumlu tepkiler veriyorlar.

