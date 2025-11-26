10 Kişi Alevlerin Arasında Can Vermişti: Eskişehir'deki Yangın Soruşturmasına 'Takipsizlik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz’da başlayan ve 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Söz konusu kararın ortaya çıkması Meclis’te tepkilere neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Afyonkarahisar Başsavcılığı’nın takipsizlik kararının, hayatını kaybeden 10 kişinin ailelerinde büyük tepki yarattığını aktararak, yangın günü teçhizat eksikliği, koruyucu ekipman yetersizliği, eğitimsiz personelin sıcak bölgeye sevk edilmesi ve koordinasyon eksikliği gibi iddiaların araştırılmadığını vurguladı.

Çakırözer, soruşturma dosyasında hiçbir araştırmanın yapılmadığını, şüpheli ya da tanık ifadelerinin bulunmadığını ifade etti.

HAYATINI KAYBEDEN 10 KİŞİ KİMDİ?

Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin isimleri şöyle:

Sercan Utmi

Hilmi Şahin

Eyüp Dereli

Tolunay Kocaman

Enes Kızılyel

Muharrem Can

İlker Onarıcı

Tekin Enes Sarıyıldız

Bayram Eren Arslan

Alperen Özcan

Kaynak: Evrensel