10 Kişi Alevlerin Arasında Can Vermişti: Eskişehir'deki Yangın Soruşturmasına 'Takipsizlik'

Eskişehir’de geçen temmuz ayında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün hayatını kaybettiği orman yangınına dair soruşturmada takipsizlik verildi.

10 Kişi Alevlerin Arasında Can Vermişti: Eskişehir'deki Yangın Soruşturmasına 'Takipsizlik'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz’da başlayan ve 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Söz konusu kararın ortaya çıkması Meclis’te tepkilere neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Afyonkarahisar Başsavcılığı’nın takipsizlik kararının, hayatını kaybeden 10 kişinin ailelerinde büyük tepki yarattığını aktararak, yangın günü teçhizat eksikliği, koruyucu ekipman yetersizliği, eğitimsiz personelin sıcak bölgeye sevk edilmesi ve koordinasyon eksikliği gibi iddiaların araştırılmadığını vurguladı.

Çakırözer, soruşturma dosyasında hiçbir araştırmanın yapılmadığını, şüpheli ya da tanık ifadelerinin bulunmadığını ifade etti.

HAYATINI KAYBEDEN 10 KİŞİ KİMDİ?

Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin isimleri şöyle:

  • Sercan Utmi
  • Hilmi Şahin
  • Eyüp Dereli
  • Tolunay Kocaman
  • Enes Kızılyel
  • Muharrem Can
  • İlker Onarıcı
  • Tekin Enes Sarıyıldız
  • Bayram Eren Arslan
  • Alperen Özcan

Kaynak: Evrensel

Etiketler
Eskişehir Orman yangınları
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehine Krizi Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehine Krizi
Milli Savunmada Kritik Hamle! Çelik Kubbe’ye Dev Yatırım... İmzalar Atıldı Çelik Kubbe’ye Dev Yatırım... İmzalar Atıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu! Tutukluluğu Devam Edecek Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu
O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı
Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu