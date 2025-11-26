Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehine Krizi

Gümüşhane Üniversitesi’nde bir personelin kadın mesai arkadaşını tabancayla rehin alması üzerine kampüs boşaltıldı, özel harekat ekipleri bölgede alarma geçti.

Gümüşhane Üniversitesi’nde görevli bir personelin, yine aynı üniversitede çalışan bir kadın memuru silahla rehin alması üzerine kampüs adeta alarma geçti. Polis ekipleri, saldırganı ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki merkez yerleşkede bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde meydana geldi. Uzman çavuşluktan üniversite personelliğine geçtiği öğrenilen H.T., bilinmeyen bir nedenle tabancayla fakültede görev yapan D.B. isimli kadın çalışanı rehin aldı.

İhbar üzerine fakülteye çok sayıda özel harekât ekibi sevk edildi. Kampüs çevresi boşaltılırken, çatılara keskin nişancı ekipleri konuşlandırıldı. Hem fakülte binasında hem de yerleşke girişlerinde güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı.

Polis ekiplerinin H.T. ile iletişim kurduğu, olayın büyümeden sonlandırılması için ikna çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Üniversite içinde ve çevresinde hareketlilik sürerken, ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri almış durumda.

