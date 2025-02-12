1 Milyon Lira Haraç İstediler, Aynı İş Yerini 2 Kez Kurşunladılar!

İstanbul Esenyurt’ta bir emlak ofisi, 2 ay içinde ikinci kez kurşunlandı. Gece motosikletle gelen saldırganlar, iş yerine 4-5 el ateş ederek kayıplara karıştı. İş yerinden 1 milyon lira haraç istendiği iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 Milyon Lira Haraç İstediler, Aynı İş Yerini 2 Kez Kurşunladılar!

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde motosiklet ile iki şahıs emlak ofisine geldi ve aralarından biri silahını çıkararak 4-5 el ateş etti. Mermilerden bazıları işyerine isabet ederken, olayın ardından saldırganlar motosiklet ile hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde işyerine gelen çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirirken, yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı işyerinin ise 2 ay önce de kurşunlandığı ve 1 milyon lira haraç istenildiği öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Silah Saldırı
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