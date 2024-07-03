1 Mayıs'ta Tutuklanan 12 kişi Hakkında Tahliye Kararı

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istedikleri için evleri basılarak gözaltına alınan ve tutuklanan 12 kişinin yargılandığı dosyanın ilk duruşması bugün İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) sosyal medya hesabından tüm sanıkların tahliyesine karar verildiği açıklandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iki iddianame hazırlanmıştı.

İlk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan ikinci iddianamede ise 12 tutuklu için ise toplamda 162 yıl hapis cezası istendi.

İki ayrı iddianamede toplam 42 tutuklu için toplamda 567 yıla kadar hapis cezası istendi.