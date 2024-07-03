Erdoğan ve Putin Bir Araya Geldi Astana’daki Kritik Zirve Sonrası Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Erdoğan Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Erdoğan, Putin ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;

Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler. Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor.

"100 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz.

“YETER Kİ RUST TURİSTLER TÜRKİYE’DEN MEMNUN KALSINLAR”

Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar.

Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de (Putin) en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum."

"MUHAKKAK GELİRİM"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından konuşan Putin "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" dedi. Ayrıca Putin Erdoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" dedi.

İki lider daha sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

İSRAİL-FİLİSTİN

Erdoğan ayrıca İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan’a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barışı ve huzuru hedef aldığını belirterek, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail’in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti.

SURİYE İLİŞKİLERİ

"Türkiye’nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu" söyleyen Erdoğan, başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ve Türkiye’nin çözüm için iş birliğine hazır olduğunu dile getirdi.