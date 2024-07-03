Eski AKP'li Başkan'ın Öldürülmesine İlişkin Yeni Gelişme! Firari Şüpheli Yakalandı!

Rize'nin Tunca Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Naci Aytemiz, dün husumetli olduğu kişiler tarafından vücuduna isabet eden 5 kurşunla öldürüldü. Aytemiz'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında H.K. adlı firari şüpheli de yakalandı.

Olay dün ilçeye bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen ve Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56) vurularak hayatını kaybettiği olayda H.K. (45) ve E.B. isimli şahıslar hemen olayın ardından gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Ardeşen Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla olayın faillerinden olan ve aranan H.K. da (37) gözaltına alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada “02.07.2024 tarihinde gerçekleşen ve Tunca Eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in vefatı ile sonuçlanan menfur olay sonrası kaçan failler E.B., H.K. ve H.K. tespit edilmiş, E.B. ve H.K. kısa sürede yakalanmıştı. Aranan diğer bir şahıs H.K. da emniyet kuvvetlerimizin yoğun çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA