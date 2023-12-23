Yaprakları toplayıp kaynatın: 1 tutamı bile bakın ne işe yarıyor

Ceviz, sağlık için birçok faydası olan besleyici bir kuruyemiştir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, lifler ve birçok vitamin ve mineral ile vücut için oldukça faydalıdır. Ceviz tüketimi kalp sağlığını destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını geliştirir, sindirim sistemini düzenler ve hücre hasarını önler. Ayrıca ceviz, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bununla birlikte, cevizin içerdiği yüksek miktardaki antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltıcı etkisi de bulunmaktadır. Tüm bu faydalarıyla birlikte, düzenli olarak ceviz tüketmek sağlıklı bir yaşam için önemli bir katkı sağlayabilir.

YAPRAKLARI BİLE FAYDALIYMIŞ

Cevizin kendisi kadar yaprakları da faydalı çıktı. Bakın ceviz yaprakları kaynatılıp içildiğinde ne işe yarıyor

Ceviz Yaprağı Faydaları



Toksin Atar

E ve C Vitamini İçerir

Cildi Besler

Kanserli Hücreleri Bloke Eder

Yaralara İyi Gelir

Çatlak ve Selülite İyi Gelir

Saçı Güçlendirir

Romatizmaya İyi Gelir

Sivilce İzlerini Tedavi Eder

Ağız ve Diş Sağlığını Korur

Hazırlanışı:

1 tatlı kaşığı kadar ince kıyılmış ceviz yaprağını, 1 su bardağı kaynamış suyun içine atıp demlenmeye bırakın.

Beş dakika kadar demlendikten sonra süzerek bir bardağa alın.

Hazırladığınız çayınızı şeker ilave etmeden yudumlayarak tüketebilirsiniz.