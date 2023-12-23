Yaprakları toplayıp kaynatın: 1 tutamı bile bakın ne işe yarıyor
Ceviz yapraklarının faydaları çok şaşırtıyor: Kaynatılıp içildiğinde bakın ne işe yarıyor
Ceviz, sağlık için birçok faydası olan besleyici bir kuruyemiştir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, lifler ve birçok vitamin ve mineral ile vücut için oldukça faydalıdır. Ceviz tüketimi kalp sağlığını destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını geliştirir, sindirim sistemini düzenler ve hücre hasarını önler. Ayrıca ceviz, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bununla birlikte, cevizin içerdiği yüksek miktardaki antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltıcı etkisi de bulunmaktadır. Tüm bu faydalarıyla birlikte, düzenli olarak ceviz tüketmek sağlıklı bir yaşam için önemli bir katkı sağlayabilir.
YAPRAKLARI BİLE FAYDALIYMIŞ
Cevizin kendisi kadar yaprakları da faydalı çıktı. Bakın ceviz yaprakları kaynatılıp içildiğinde ne işe yarıyor
Ceviz Yaprağı Faydaları
Toksin Atar
E ve C Vitamini İçerir
Cildi Besler
Kanserli Hücreleri Bloke Eder
Yaralara İyi Gelir
Çatlak ve Selülite İyi Gelir
Saçı Güçlendirir
Romatizmaya İyi Gelir
Sivilce İzlerini Tedavi Eder
Ağız ve Diş Sağlığını Korur
Hazırlanışı:
1 tatlı kaşığı kadar ince kıyılmış ceviz yaprağını, 1 su bardağı kaynamış suyun içine atıp demlenmeye bırakın.
Beş dakika kadar demlendikten sonra süzerek bir bardağa alın.
Hazırladığınız çayınızı şeker ilave etmeden yudumlayarak tüketebilirsiniz.