Yalı Çapkını dizisi final yaparken Afra Saraçoğlu'nun yeni planı sızdı! Kimse beklemiyordu..

Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi sezon finali yapacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Yalı Çapkını" dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu reklam çekiminin ardından tatile çıkıp sezonun yorgunluğunu atacak. Dizi final yapar yapmaz Afra Saraçoğlu reklam çekimlerinde boy gösterecek sonrasında ise tatile çıkacak.

Afra Saraçoğlu şüphesiz bu sezonun adından en çok söz ettiren genç oyuncularının başında geliyor. Yalı Çapkını‘yla kariyerindeki yükselişini sürdüren Saraçoğlu, bugün tüm ekip arkadaşlarıyla beraber dizinin sezon finalini izleyecek. Yoğun bir tempoda çalışan ve sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkacak olan Saraçoğlu’nun önce el sıkıştığı giyim markası Defacto‘nun reklam filmini çekeceği öğrenildi.

Pazartesi günü Mecidiyeköy‘deki ünlü bir mekanda dizinin veda yemeğine katılıp ekip arkadaşlarıyla eğlenecek olan Afra Saraçoğlu, dizi seti başlayana kadar 1,5 aylık bir tatile çıkacak. Genç yıldızın hem yurt içi, hem de yurt dışını kapsayan bir tatil planı yaptığı konuşuluyor.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin çekimleri Ağustos ayında başlayacak. Sonrasında ise dizi Eylül ayında ekrana gelecek.

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır.