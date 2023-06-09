Köftenin kıvamı meğer lokantalarda bu yüzden iyiymiş: Basit pişirme tekniği

Lokanta ustaları köfte yaparken kıymayı meğer iki kez çektiriyormuş ve bu yüzden de köfte çok daha lezzetli oluyormuş.

Köfte yediden yetmişe herkesin severek yediği yemeklerin başında gelir. Hele bir de anne eli değdiyse tadından yenmez! Bu püf noktaları ile siz de annenizin yapmış olduğu köftelerin lezzetini yakalayabilirsiniz.

Kullanacağınız kıymanızın orta yağlı olması köftenizin kuru olmaması demektir. Kıymayı orta yağlı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Dilerseniz damak zevkinize göre dana ve kuzu kıymayı karıştırabilirsiniz. Kıymanızı satın alırken mutlaka aldığınız yerden iki defa çektirmesini rica edin.

- hurriyet.com.t- kaynak

İşte köfte yaparken bilmeniz gereken lezzet sırları

**1. Doğru Kıyma Seçimi:**



Köfte yapmak için kıyma seçimi çok önemlidir. Genellikle yağ oranı yüksek olan dana, kuzu veya kırmızı et kıyması kullanılır. Kıyma seçerken, taze ve kaliteli bir kıyma tercih etmelisiniz.

**2. Baharatları Dozunda Kullanın:**



Köfte yaparken baharatlar, lezzetini artırmak için kullanılır. Ancak, baharatları dozunda kullanmak önemlidir. Fazla baharat, köftenin tadını bozabilir. Klasik köfte baharatları arasında tuz, karabiber, kimyon ve pul biber yer alır.

**3. Yoğurma İşlemi:**



Köfteyi yoğururken fazla yoğurmamaya özen gösterin. Yoğurma işlemi, köftenin sert ve kuru olmasına neden olabilir. Köfteyi hafifçe yoğurarak, daha lezzetli ve yumuşak bir kıvam elde edebilirsiniz.

**4. Köfteleri Dinlendirin:**



Köfteleri pişirmeden önce bir süre dinlendirmek, lezzetini artırır. Köfteleri buzdolabında 30 dakika dinlendirebilirsiniz.

**5. Pişirme Yöntemi:**



Köfteleri pişirirken, farklı pişirme yöntemleri kullanabilirsiniz. Izgara, fırın veya tavada pişirmek gibi seçenekleriniz var. Her yöntemin kendine özgü bir lezzeti vardır.

Bu tüyoları takip ederek, lezzetli köfteler hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!