Süre: Sadece 6 saniye! Heykellerin arasındaki gizli adamı bulan dahi sayılıyor

Optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Turkiyegazetesi.com.tr de yayınlanan bir Optik illüzyon testinde 6 saniye içinde heykellerin arasındaki gizli adamı bulmak gerekiyor. 6 saniye içinde bulanlar süper zeki sayılıyor.

Gözlem becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test etmeye hazır mısınız? Cevabınız ‘evet’ ise haydi teste!

Yukarıda paylaşılan görselde farklı pozlardaki heykeller açıkça görülüyor.

Ama kaçırdığınız bir şey var.

Heykellerin arasında bir adam saklanıyor ve onu bulmak için 6 saniyeniz var.

Yalnızca olağanüstü gözlem becerilerine sahip olanlar zaman sınırı içinde adamın yerini tespit edebiliyor.

Söz konusu kişi, heykellerin arasına ustalıkla karışmış ve ilk başta fark edilmesi gerçekten zor.

Resimdeki adamı bulabildiniz mi?

Acele edin, zaman daralıyor.

Resme çok dikkat görseldeki kişiyi tespit edip edemeyeceğinize odaklanın.

Bir şey bulabildiniz mi?

Sadece birkaç saniye kaldı.

Üç…

İki...

Bir...

Ve...

Süre doldu!

Bazılarınızın istenen sürede testi çözdüğünü tahmin ediyoruz.

Eğer göremediyseniz endişelenmeyin, size çözüm görseli ile yardımcı olacağız.

İşte cevabı…

Adam resmin sol tarafında görülebiliyor, taktığı saat ile heykellerden ayırt edilebiliyor.