Laf taşıyan 4 burç: Sürekli ortalığı karıştırmak için uğraş verirler

Aksam.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Laf taşıma konusunda usta olan 4 burçla ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte dikkatli olmanız gereken o burçlar.

"Dedikoduyu hiç sevmem!" Hepimizin dilindedir bu cümle. İşin aslı çok başka, hemen herkes dedikodu yapmıştır, dinlemiştir. Fakat bazıları biraz dozu kaçırır. 4 burç var ki onlar dedikoduyu biraz fazla seviyor olabilir!

İş yerinde, okulda ya da özel yaşamımızda; mutlaka dedikodu yapan ya da dedikodu dinlemeyi seven birilerine rastlamışızdır. Belki siz de onlardan birisiniz, kim bilir. İşte dedikodu yapmayı ve dinlemeyi seven 4 burç!



BAŞAK BURCU



Meraklı ve titiz Başak'ların gıybet alışkanlığı olduğunu söyleyelim! Hem de bunu tatlı tatlı, sakin ve sevimli bir şekilde yapar. Kendilerine gelince çok ketumdur ama konu diğer kişinin sırları olunca kimse onun dedikoducu ağzına engel olamaz. En güncel dedikodular da onlardadır!

İKİZLER BURCU



Bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi paylaşmayı sever İkizler. Tamam, çabuk sıkılır ama dedikodu dinlemeye bayılır! Dikkat etmiyormuş gibi davranır ama kulakları hep açıktır. Cana yakındır İkizler, diğer insanların hayatlarında neler olup bittiğini konuşmaktan geri duramaz!

BOĞA BURCU



Hırslı Boğa, dedikoduyu hakimiyet kurmayı istediği alanlarda kullanır. Konumlarını korumak, sahip olduklarını kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapar. Kulis çalışmaları da buna dahil!

BALIK BURCU

Balık, iç dünyasını dışa doğru aktarmak için dedikodu yapar ve konuşurken, düşündüklerini ve hissettiklerini daha iyi deşifre eder. Ayrıca insanlar hakkında kafaları karışırsa, haksızlığa uğrarsa ve incinmiş hissederse dedikodu konusunda dur durak bilmez!