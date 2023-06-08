"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda...

ATV'de yayımlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi kısa bir ara verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv'nin salı akşamlarına damga vuran "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi 35. bölümde sezon tatiline girecek.

ATV'NİN EN SEVİLEN DİZİSİ

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi atv‘nin “Kuruluş Osman“, “Aldatmak“, “Ateş Kuşları” ve “Kardeşlerim“le beraber yeni sezona taşıyacağı dev bütçeli dizileri arasında yer alıyor.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine ATV'de yayımlanmaya başlamıştı.

Güzel Adamlar Medya şirketinin imza attığı dizi 35. bölümde sezona ara verecek ve eylül ayında tekrar ekrana dönecek. Dizinin sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşanacak. Başarılı aktör Engin Benli‘nin hayat verdiği “Tatavlalı” karakteri ekibe veda edecek.

Öte yandan dizinin Leyla’sı Ebru Özkan‘ın diziye devam edip etmeyeceği de merak edilen sorulardan biri… Kulislerden sızan bilgilere göre yeni bir değişiklik olmazsa ünlü oyuncu diziye devam edecek.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Gelen bilgilere göre Eylül ayında “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi tekrar yayında olacak. Ağustos'ta çekimleri başlayacak olan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin kadrosuna yeni oyuncular da dahil olacak. Şimdiden herkes yeni sezonda “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin kadrosunda kimler olacak merak ediyor.