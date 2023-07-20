Tıkalı ocak gözünü tek hamlede açmanın yolu... Ocak gözü nasıl açılır? İşte işin bilinmeyen sırrı

Tıkanan ocak gözü açmak, evdeki birçok kişi için sık karşılaşılan bir sorundur. Bu sorun, yemek yaparken zaman kaybına ve hatta yemeklerin yanmasına neden olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için birkaç basit tüyo uygulayarak kolayca çözebilirsiniz.

İlk olarak, tıkanan ocak gözünün nedenini belirlemek önemlidir. Genellikle, ocak gözü tıkanıklığı, yemek artıkları veya yağ kalıntıları nedeniyle oluşur. Bu nedenle, ocak gözlerini kullanmadan önce yemek artıklarını temizlemek ve yağ kalıntılarını temizlemek önemlidir.

Eğer ocak gözleri hala tıkalıysa, bir diş fırçası kullanarak temizlemeyi deneyebilirsiniz. Diş fırçasını sıcak suyla ıslatın ve ardından tıkanıklığı fırçalayın. Bu yöntem, ocak gözlerinin çoğunu açacaktır.

Ancak, eğer bu yöntem işe yaramazsa, daha güçlü bir çözüm gerekebilir. Bu durumda, biraz sirke veya limon suyu kullanabilirsiniz. Sirke veya limon suyunu ocak gözüne dökün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Daha sonra, sıcak suyla durulayın ve tıkanıklığın çözüldüğünü göreceksiniz.

TIKALI OCAK GÖZÜ İÇİN TEMİZLİK SIRLARI

TGRThaber.com.tr'den Sadık Şimşek'in aktardığı habere göre; Tıkalı ocak gözünü açmak için belirli başlı püf noktalar bulunuyor.

İşte bilmeniz gereken o püf noktalar

Tıkalı ocak gözünü açmak için öncelikle ocağın gaz vanasını kapatın ve üzerindeki demir parçaları çıkarın.

Ardından brülör başlığını ve yuvarlak metal diski sökün. Bu şekilde gaz çıkışını sağlayan memeyi görebilirsiniz.

Bir kağıt havlu veya peçete ile meme deliğinin içini silin. Daha sonra bir toplu iğne ile memenin içine girerek tıkanıklığı açmaya çalışın. Kürdan gibi kırılabilir şeyler kullanmayın.

Tıkanıklığı açtıktan sonra brülör başlığını ve metal diski yerine takın. Gaz vanasını açarak ocağın yanıp yanmadığını kontrol edin.

Ocak yağlarını yok etmek için ise brülör başlıklarını ve metal diskleri bulaşık deterjanlı ılık suda 15 dakika bekletin. Sonra iyice durulayın ve kurulayın.

Ocak yüzeyindeki yağ lekelerini ise karbonat ve sirke karışımı ile temizleyebilirsiniz. Bir sprey şişesine sirke doldurun ve ocak yüzeyine sıkın. Üzerine karbonat serpin ve bir süre bekleyin. Sonra nemli bir bezle silin.

OCAĞINIZIN MATERYALİNE DİKKAT EDİN



Eğer ocaklarınız cam seramikse basit bir yöntem ile işiniz çok daha kolaydır. Aslında yapmanız gereken en önemli şey yemek yaparken döktüklerinizi hemen silmeye özen göstermek ve lekenin kurumasına imkan vermemek. Bu noktada yine karbonat imdadınıza yetişiyor. Ocağınızın üzerine bolca karbonat serpin. Sıcak suyla ıslattığınız bir havluyu ocağınızın üzerine örtün. Birkaç saat lekelerin iyice yumuşamasını bekleyin. Sonrasında güzelce silerek karbonatı temizleyin. Ocağınız tertemiz olacaktır.

İNOX OCAKLAR İÇİN MALZEMEYE DİKKAT EDİN



İnox ocaklar görüntüsü ve kullanımı açısından kalplere girdi ancak temizliğini yaparken bazı ürünlere alerjisi olduğunu unutmayın. Bulaşık deterjanı, cif, çamaşır suyu, sabun gibi ürünleri kullanmaktan kaçınmalısınız. Temizlik ve parlatıcı etki için bebe yağı kullanabilirsiniz.