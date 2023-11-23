Tekirdağ’da görülmemiş bolluk! Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı

Ceviz hasadı tüm yurtta devam ederken Tekirdağ'daki hasat çok mutlu etti. Elde edilen ceviz miktarı geçtiğimiz yılı geride bırakarak rekor kırdı.

Hasadı yeni yapılan cevizler nasıl saklanmalıdır?

Ceviz, sağlıklı yağlar, proteinler ve lifler açısından zengin bir besindir. Ancak, cevizlerin taze kalması ve lezzetinin korunması için doğru saklama yöntemleri kullanılmalıdır. Cevizcilik sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan Ahmet Amca, cevizlerin nasıl saklanacağı hakkında önemli önerilerde bulundu.

Cevizlerin Doğru Saklanması İçin İpuçları

1. Serin ve Kuru Bir Yerde Saklayın: Cevizler, sıcaklık ve nemden etkilenir. Bu nedenle, cevizleri serin ve kuru bir yerde saklamak en iyisidir. Oda sıcaklığında saklamak yerine, buzdolabının sebzelik bölmesinde saklamak daha iyi sonuç verir.

2. Kabuklu Olarak Saklayın: Kabuklu cevizler, içiyle temas halinde olan hava miktarını azaltarak tazeliğini korur. Bunun yanı sıra, kabuklu cevizlerin raf ömrü de daha uzundur.

3. Hava Almayan Kaplarda Saklayın: Cevizleri hava almayan kaplarda saklamak tazeliğini korumak için önemlidir. Cam kavanozlar veya plastik kaplar gibi hava almayan kaplar kullanabilirsiniz.

4. Güneş Işığından Uzak Tutun: Güneş ışığı, cevizlerin yağlarının okside olmasına neden olabilir. Bu nedenle, cevizleri güneş ışığından uzak tutmak önemlidir.

5. Dondurmaya Uygun Değil: Cevizler dondurulabilir ancak bu lezzetini ve dokusunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, cevizleri dondurucuda saklamak yerine buzdolabında saklamak daha iyidir.