Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde...

Canan Karatay tarafından önerilen limonlu suyla ilgili çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı. Limonlu suyu nasıl tüketmek gerekiyor? Canan Karatay tarafından da önerilen limonlu su vücuda ne gibi faydalar sağlıyor? İşte limonlu su gerçeği

Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde...

Faydaları saymakla bitmeyen limonlu suyla ilgili araştırmalar sürüyor. İngiliz araştırmacılar da limonlu suyun bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çektiler.

Canan Karatay tarafından önerilen limonlu suyun faydaları hakkında şaşırtıcı bilgilere sahip olabilirsiniz. Sabah uyandığınızda sadece 1 bardak limonlu su tüketmek, sağlığınız için yeterli olabilir. Peki, limonlu suyun faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmelidir? Hangi durumlarda limonlu su içmemeliyiz?

İşte tüm bu soruların cevapları...

Limonlu su, içeriğindeki C vitamini, antioksidanlar ve minerallerle vücudunuz için oldukça faydalıdır. Özellikle sabahları tüketildiğinde, metabolizmanızı hızlandırarak gün boyu enerjik hissetmenizi sağlar. Ayrıca sindirim sistemini düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve detoks etkisi yapar. Limonlu su aynı zamanda cilt sağlığına da katkıda bulunur, cildinizi temizler ve parlaklık kazandırır.

Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde... - Resim : 1

Limonlu suyu tüketmek oldukça basittir. Sabah uyandığınızda, bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkarak hazırlayabilirsiniz. Limonlu suyu aç karnına içmek daha etkili olacaktır. Eğer isterseniz içerisine biraz bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta, limonlu suyu taze hazırlayıp hemen tüketmektir. Uzun süre bekleyen limonlu suyun etkisi azalabilir.

Limonlu suyu kimler içmemelidir?

Öncelikle mide rahatsızlıkları olanlar, mide ülseri veya reflü problemi yaşayanlar limonlu su tüketiminden kaçınmalıdır. Ayrıca, limon alerjisi olanlar veya diş minesine zarar verebilecek asitli içeceklerden kaçınması gereken kişiler de limonlu su içmemelidir. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa, limonlu su tüketmeden önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

Yararlanılan kaynaklar: Ulusalpost.com, Sozcu.com.tr, Youtube.com

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