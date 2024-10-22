Taze Yumurta Nasıl Anlaşılır? İşte Bilinmesi Gereken Püf Noktaları

Taze tavuk yumurtası, yüksek besin değeri ve sağlığa faydalarıyla bilinen bir gıdadır. Fakat yumurtalar sadece taze olmaları durumunda sağlığa olumlu yönde etki edebilir. Aksi halde, zehirlenmeye kadar giden tehlikesi bulunuyor.

Süresi geçmiş bir yumurta tüketildiğinde, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Peki, evde yumurtanın tazeliğini nasıl kontrol edebilirsiniz?

YUMURTANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Evde yumurtanın taze olup olmadığını kontrol etmenin en basit yollarından biri, su testi yapmaktır. Derin bir kaba soğuk su doldurun ve yumurtayı içine bırakın. Eğer yumurta kabın dibinde yatay pozisyonda duruyorsa, bu onun çok taze olduğunu gösterir. Eğer yumurta hafifçe uca doğru yükseliyorsa, bu onun eski olduğunu ancak yine de sıcak yemeklerde kullanılabileceğini işaret eder. Ancak, yüzeye çıkarsa yumurta artık bozulmuş demektir ve tüketilmemelidir.

Bir başka yöntem ise yumurtayı kırarak sarısını ve beyazını incelemektir. Eğer yumurta sarısı dışbükey ise ve beyazı etrafında sıkı bir şekilde toplanmışsa, yumurta tazedir. Fakat sarısı düzleşmişse ve beyazı sıvı hale gelmişse, bu yumurtanın artık taze olmadığını gösterir. Bunun nedeni, zamanla protein zincirlerinin parçalanması ve yumurta sarısının yapısının bozulmasıdır.

MARKETTE TAZE YUMURTA NASIL SEÇİLİR?

Markette yumurta alırken dikkat etmeniz gereken ilk şey, kabuğun yüzeyidir. Taze yumurtaların kabukları mat olmalıdır. Eğer kabuk pürüzsüz ve parlaksa, bu yumurtanın taze olmadığını gösterebilir.

Yumurtalar depoda ne kadar uzun süre beklerse, kabuk içindeki hava boşluğu o kadar büyür. Yumurtayı ışığa tutarak inceleyin; eğer hava boşluğu büyükse ve protein kısmı koyulaşmışsa, yumurta uzun süre beklemiştir.

YUMURTAYI SALLAMA YÖNTEMİ

Bir diğer ipucu, yumurtayı hafifçe sallamaktır. Eğer sallarken herhangi bir ses duymazsanız yumurta taze demektir. Ancak salladığınızda bir çalkantı veya sıçrama sesi duyarsanız, bu yumurtanın bozulmuş olduğunu gösterir ve tüketilmemelidir.

Ürün ambalajındaki son kullanma tarihine dikkat edin. Uygun koşullarda saklanan yumurtaların bu tarihe kadar taze kalması beklenir.

Kaynak: Haber Merkezi