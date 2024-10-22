Kış Gelmeden Hemen Yapın: Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem

Pimapen pencerelerin yapısı, genel olarak iyi bir yalıtım sağlasa da birçok kişi, pencere donanımının kanatlara uyguladığı basıncı ayarlayarak farklı modlara geçilebileceğinin farkında değil. Özellikle kış moduna geçiş yapmak, ısı kaybını azaltarak enerji tasarrufu sağlamanın etkili bir yoludur.

3 FARKLI MOD

Çoğu plastik pencerede üç farklı mod bulunur:

YAZ MODU: Kanadın hafif kapanmasıyla iç mekanda hava dolaşımını teşvik eder.

KIŞ MODU: Kanadın sıkı bir şekilde kapanmasıyla ısıyı içeride tutar ve hava hareketini minimize eder.

STANDART MOD: Mevsim geçişlerinde kullanılan, orta seviyede kapanan bir ayardır. Genellikle montaj sırasında pencereler bu modda bırakılır.

PENCERELER NE ZAMAN KIŞ MODUNA GEÇİRİLİR?

Soğuk hava başladığında pencerelerden soğuk hava sızıntısı hissetmeye başlarsanız, pencerenizi kış moduna geçirmeniz gerektiğinin işaretidir. Ancak, kış modu uzun süre kullanıldığında lastik contalar hızla aşınabilir, bu nedenle yaz mevsimine girerken pencereyi yeniden ayarlamak önemlidir.

PENCERELERİN KIŞ MODUNDA OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Pencerenizin kış moduna uygun olup olmadığını kontrol etmek için, kanadın yan tarafında bulunan eksantrikleri (pimleri) inceleyin. Altıgen anahtar, tornavida veya pense yardımıyla bu pimleri döndürerek pencerelerinizi kış moduna geçirebilirsiniz.

OVAL EKSANTRİK: Dikey konumda yaz modu, yatay konumda ise kış modunu işaret eder.

ALTIGEN EKSANTRİK: Sokak yönüne çevrildiğinde kış, iç mekana çevrildiğinde ise yaz modu devreye girer.

KIŞ MODUNA GEÇİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Pencerenizin donanımını kış moduna geçirmek için doğru aletle (altıgen anahtar, tornavida veya pense) eksantrikleri ayarlayabilirsiniz. Ayar işlemine başlamadan önce pencerenin çerçevesini temizleyin ve donanımın hareketli parçalarını yağlayarak bakım yapın. Tüm eksantrikleri tek tek döndürerek pencerenizi kış moduna geçirin.

Kış mevsiminin bitiminde, pencereleri yaz moduna geri almak hem lastik contaların ömrünü uzatır hem de yazın daha verimli bir hava sirkülasyonu sağlar. Enerji tasarrufu sağlamak ve evinizi daha sıcak tutmak için pencerelerinizi düzenli olarak ayarlamayı unutmayın.

Kaynak: Haber Merkezi