Somon, Uskumru ve Ton Balığından 10 Kat Daha Faydalı: Yıllardır Kıymeti Bilinmeyen Balık

Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) araştırmalarına göre, sardalya en düşük cıva içeriğine sahip balıklardan biridir. Sardalya, milyonda sadece 0,013 oranında cıva içerirken, deniz tarağı, karides ve istiridye gibi diğer kabuklu deniz ürünleri de oldukça düşük cıva seviyelerine sahiptir. Bu nedenle, deniz ürünleri tüketmek isteyenler için bu seçenekler güvenli ve sağlıklı alternatifler sunar.

SARDALYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Cıva, yüksek düzeyde alındığında beyin, kalp, akciğer hasarına, bağışıklık sistemi zayıflamasına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle, düşük cıva içeriğine sahip balıkları tercih etmek, sağlığınızı korumanız açısından oldukça önemlidir. Sardalya, düşük cıva seviyesinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, demir, E vitamini ve daha birçok besin maddesi açısından zengindir.

PRATİK VE LEZZETLİ BİR SEÇENEK

Sardalya, yalnızca sağlıklı değil, aynı zamanda son derece pratik bir besindir. Konserve sardalyalar, doğrudan tüketilebilir ve makarna ya da sandviç gibi birçok yemeğe kolayca eklenebilir. Ancak, konserve sardalyaların yüksek sodyum içerdiği unutulmamalıdır. Eğer tuz tüketimini sınırlamak istiyorsanız, taze sardalya satın alıp, kendiniz pişirerek sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Uzmanlar, özellikle ton balığı gibi cıva oranı yüksek balıklar yerine, sardalya gibi düşük cıvalı balıkları tüketmenin daha güvenli ve sağlıklı bir seçenek olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi