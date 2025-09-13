Tarihin En Uzun Yılı: Bir Dönem 445 Gün Sürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu sıra dışı yılın ardında Roma takvim sistemindeki büyük bir belirsizlik yatıyordu. O dönemlerde kullanılan takvim, yalnızca 10 aydan ve 304 günden oluşuyordu. Bu sistem sembolik ve geleneksel olarak kullanışlı olsa da, Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresiyle örtüşmediği için yıllar geçtikçe ciddi sapmalar ortaya çıkıyordu.

BÜYÜK KARMAŞAYA YOL AÇTI

Zamanla takvim, mevsimlerin gerisinde kalmaya başladı. Örneğin MÖ 200 yılı civarında yaşanan bir güneş tutulması, takvimde olması gereken 14 Mart yerine 11 Temmuz olarak kaydedilmişti. Bu farkları kapatmak için zaman zaman “Mercedonius” adlı özel bir ay ekleniyordu. Ancak bu da çözüm getirmedi; çünkü takvimi düzenleme yetkisi Pontifex Maximus ve diğer dini yetkililerdeydi. Bu durum, siyasi müdahaleleri ve zamanın manipülasyonunu beraberinde getiriyordu.

Roma İmparatoru Jül Sezar, bu karmaşaya son vermek amacıyla MÖ 45 yılında köklü bir takvim reformuna gitti. Geliştirdiği Jülyen Takvimi, yılı 365 güne sabitlemeyi ve artık yıllarla zamanın düzenlenmesini hedefliyordu. Ancak yeni sistemin yürürlüğe girmesi için önce mevsimlerle olan uyumsuzluk giderilmeliydi.

FAZLADAN BİRKAÇ AY EKLENDİ

Bu nedenle, MÖ 46 yılında olağanüstü bir uygulamaya gidildi. Yılın uzunluğunu dengelemek amacıyla Kasım ve Aralık arasına fazladan birkaç ay eklendi. Bu geçiş dönemi sonucunda yıl 445 güne çıkarıldı. Bu olağanüstü uzun yıl, insanlık tarihinin en uzun yılı olarak kayıtlara geçti.

Jül Sezar’ın bu reformu, zamanın standardizasyonu açısından büyük bir dönüm noktası oldu. Küçük değişikliklerle günümüzde kullandığımız Gregoryen takvimin temelleri, işte bu devrimsel adımla atıldı.

Kaynak: Haber Merkezi