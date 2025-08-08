Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak

Sahnedeki ışıltısıyla bir döneme damga vuran ve ardından yaptığı yedi evlilikle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu kez mal varlığıyla gündeme geldi. İstanbul, Londra, Miami ve Bodrum'da çok sayıda gayrimenkulü bulunan Sayan'ın kira gelirini duyunca dudağınız uçuklayacak.

Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak
Hem televizyon kariyeri olarak hem de yaptığı müziklerle tanınan Seda Sayan, kazancıyla gündeme geldi. Sosyal medya bu rakamı konuşuyor. Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Sayan, kira gelirlerinden aylık tam 500 bin TL'den fazla kazanç elde ediyor.

Yaptığı yedi evlilikle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu sefer aylık kazancı ile gündemde. Son olarak, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren sanatçı, aylık kira geliri ile herkesi solladı.

AYLIK 500 BİN TL'DEN FAZLA KAZANÇ ELDE EDİYOR

Seda Sayan, bu sefer mal varlıklarıyla gündemde. İddialara göre, sanatçının sadece İstanbul'da 30'a yakın daire ve dükkânı bulunuyor. Gayrimenkul yatırımlarına ağırlık veren Sayan'ın kirada bulunan gayrimenkullerinden aylık kira gelirinin yaklaşık 500 bin TL'den fazla olduğu öne sürülüyor.

İstanbul sınırlarını aşan portföyü ise şaşkınlık yaratıyor. İngiltere'nin başkenti Londra ve Amerika'nın gözde şehirlerinden Miami'de evleri bulunan Seda Sayan'ın, Bodrum'da da 3 lüks villasının olduğu ifade ediliyor. Kariyerinde olduğu kadar finansal adımlarında da stratejik hareket eden sanatçı, uzun yıllardır kazancını taşınmaz yatırımlarla değerlendiren ünlüler arasında zirvede yer alıyor.

Seda Sayan
