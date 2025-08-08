Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol İkinci Kez Anne Oldu! Adını Değiştirip Ülkeyi Terk Etmişti Son Hali Şaşırttı

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinin 'Victoria'sı olarak tanınan Didem Erol, ikinci kez anne oldu. İsmini değiştirip Amerika’da Serah Henesey adıyla yaşamaya başlayan oyuncu, sosyal medya hesabından oğlunu kucağına almanın mutluluğunu paylaşırken son hali gündem oldu.

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde Victoria karakteriyle hafızalara kazınan Didem Erol, yıllar önce adını ve hayatını tamamen değiştirerek ülkeyi terk edip Amerika'ya yerleşmişti. Şimdilerde Serah Henesey ismiyle yaşamını sürdüren ünlü isim, 49 yaşında ikinci kez anne oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik oğlunun adını duyuran Henesey, "Haziran sonunda dünyaya gelen oğlumuz Jack Cowles’a hoş geldin diyoruz. Tatlı mı tatlı minik bir sevgi yumağı… Bu mucize için minnettarız" ifadelerini kullandı. Henesey’in doğum sonrası paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol İkinci Kez Anne Oldu! Adını Değiştirip Ülkeyi Terk Etmişti Son Hali Şaşırttı - Resim : 1

ADINI DEĞİŞTİRİP ÜLKEYİ TERK ETMİŞTİ

Avustralya vatandaşı olan ve uzun süredir ABD’de yaşayan Henesey, oyunculuk kariyerine de Amerika’da devam ediyor. Hem özel hayatı hem de yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncu, adını ve çevresini değiştirerek bambaşka bir hayata yelken açtı.

LÜKS MALİKANESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol İkinci Kez Anne Oldu! Adını Değiştirip Ülkeyi Terk Etmişti Son Hali Şaşırttı - Resim : 2

Serah Henesey, 2022 yılında Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank’in Los Angeles’taki gösterişli malikanesini satın almıştı. 10 milyon dolar değerindeki bu tarihi evde 6 yatak odası, 6 banyo, geniş bahçeler, yüzme havuzu ve özel bir sinema salonu bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

