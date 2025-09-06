Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı

Günlük bakım rutininde sıkça kullanılan saç düzleştirici ve maşaların ciddi sağlık riskleri taşıdığı ortaya çıktı. ABD’de Purdue Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, saçları yalnızca 10–20 dakika şekillendirmek bile havaya 10 milyardan fazla nanopartikül salıyor.

Bilim insanları, bu kirlilik düzeyini yoğun otoyol trafiğinin yanında bulunmaya benzetiyor. Isı cihazları saç tellerini ortalama 150 °C’ye kadar ısıtırken, saç kremleri, spreyler, balsamlar ve maskelerde bulunan kimyasallar yüksek sıcaklıkla buharlaşıp havaya karışıyor.

Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı - Resim : 1

AKCİĞERLERE YERLEŞİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, bu partiküller solunum yoluyla akciğerlere kadar ulaşıyor ve vücutta birikerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle solunum güçlüğü, iltihaplanma ve bilişsel fonksiyonlarda bozulma riskine dikkat çekiyor.

D5 SİLOKSAN UYARISI

Araştırmada en çok öne çıkan risk unsurlarından biri ise saç ürünlerinde parlaklık ve doku sağlamak için kullanılan D5 siloksan maddesi oldu. Hayvanlar üzerinde yapılan önceki çalışmalar, bu bileşiğin solunum yollarına, karaciğere ve sinir sistemine zarar verebileceğini gösteriyor.

Saç Düzleştiricilerde Hayati Tehlike: Bilim İnsanları Peş Peşe Uyardı - Resim : 2

UZMANLARDAN DİKKAT UYARILARI

Çalışmanın baş araştırmacısı Nusrat Jung, elde edilen bulguların “endişe verici boyutta” olduğunu vurgularken, bu konunun bugüne kadar yeterince incelenmediğini söyledi.

Bilim insanları riskleri azaltmak için şu adımları öneriyor:

D5 siloksan içeren ürünlerden uzak durun.

Isı ile saç şekillendirmeyi daha seyrek uygulayın.

Saç bakımında mutlaka iyi havalandırılan alanları tercih edin.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağlık Bilim
