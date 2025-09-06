Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı
Yaz aylarında açık ayakkabıların tercih edilmesiyle birlikte kuru ve çatlamış topuk sorunu daha görünür hale geliyor. Kış aylarında kapalı ayakkabılar bu kusurları gizlese de, yazın bakımlı ve pürüzsüz ayaklara sahip olmak isteyenler için pratik çözümler ön plana çıkıyor.
Uzmanlara göre, salon bakımı yapmaya gerek kalmadan evde uygulanabilecek basit yöntemlerle yalnızca 24 saat içinde topuklarda gözle görülür bir yumuşama sağlamak mümkün.
NASIL UYGULANIR?
Bakımlı topuklar için ilk adım, ayakları ılık su ve gliserinden hazırlanan bir karışımda bekletmek. Bunun için 4 litre suya bir yemek kaşığı gliserin eklemek yeterli oluyor. Ayaklar yaklaşık 15 dakika bu karışımda bekletiliyor.
Ardından, deniz tuzu, bal ve kahve telvesiyle hazırlanan doğal peeling karışımı devreye giriyor. Dairesel hareketlerle 6–8 dakika boyunca uygulanan masaj, ölü derinin temizlenmesine yardımcı oluyor. İşlem tamamlandığında peeling ılık suyla durulanıyor.
Son aşamada ise topuklara yoğun nem sağlayan üre kremi veya herhangi bir nemlendirici sürülüyor. Daha etkili bir sonuç için pamuklu çorap giyilmesi öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi