Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlara göre, salon bakımı yapmaya gerek kalmadan evde uygulanabilecek basit yöntemlerle yalnızca 24 saat içinde topuklarda gözle görülür bir yumuşama sağlamak mümkün.

NASIL UYGULANIR?

Bakımlı topuklar için ilk adım, ayakları ılık su ve gliserinden hazırlanan bir karışımda bekletmek. Bunun için 4 litre suya bir yemek kaşığı gliserin eklemek yeterli oluyor. Ayaklar yaklaşık 15 dakika bu karışımda bekletiliyor.

Ardından, deniz tuzu, bal ve kahve telvesiyle hazırlanan doğal peeling karışımı devreye giriyor. Dairesel hareketlerle 6–8 dakika boyunca uygulanan masaj, ölü derinin temizlenmesine yardımcı oluyor. İşlem tamamlandığında peeling ılık suyla durulanıyor.

Son aşamada ise topuklara yoğun nem sağlayan üre kremi veya herhangi bir nemlendirici sürülüyor. Daha etkili bir sonuç için pamuklu çorap giyilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi