Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?

6 Eylül Cumartesi, astrologların genellikle dayanıklılık testleri olarak adlandırdığı bir ay gününe denk geliyor; herkes bunlara dayanmayı başaramıyor. Bir insanı boyunduruk altına almak ve onur getirmeyecek eylemlerde bulunmaya zorlamak için her şeyi yapacak olan kötü güçlerden korkmak gerekir. Ev işleri de dahil olmak üzere iş için de aynı derecede uygun olmayan bir zamandır. Yavaşlar ve sürekli engellerle karşılaşırız, özellikle de aktif dinlenme için. Pasif dinlenme tercih edilmelidir, yapılmaması gereken tek şey kumar oynamaktır, kaybetme ve para kaybetme riski çok yüksektir. İşte günün en şanslı 3 burcu:

KOÇ BURCU

Koç, doğuştan gelen azim ve kararlılığına rağmen, son zamanlarda ciddi yaşam değişikliklerine giden yolda ilk ama aynı zamanda en önemli adımı atmayı başaramadı. Burcun her temsilcisi için bu kendi başına bir adım olacaktır, ancak eylemlerin anlamını tek bir yönde, belirlenen hedefe doğru yürütmek arzu edilir. Belki de bunun için tüm iradenizi kullanmanız gerekecektir, ancak elde edilen sonuç çabaya değer - dedikleri gibi, bir hayalin gerçekleşmesi pahalıdır.

YENGEÇ BURCU

Yakın zamanda yeni bir iş bulan Yengeçler, beklenmedik bir iş teklifi alabilirler ki, bunu ancak hayal edebilirler. Ancak bunu başarmak için, yeni kazandıkları profesyonel ve finansal istikrardan vazgeçmeleri gerekecek. Bu yüzden hangi adımı atacaklarını ve neye öncelik vereceklerini dikkatlice düşünmeliler.

BALIK BURCU

Balık burcu bu günlerde hiçbir şeye şaşırmamalı. Bu dönemde başlarına gelecek olaylar, macera dolu melodramatik bir dizinin konusu olabilir. Olanların sonuçları hemen değil, belli bir süre sonra ortaya çıkacak, ancak şimdiden her şeyin yolunda gittiği ve yakında gerçekleşecek değişikliklerin, burç temsilcilerinin tam da beklediği gibi olacağı anlaşılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi