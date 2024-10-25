Python Programlama Dili Nasıl İndirilir? Python Programlama Dili Nasıl Kullanılır? İşte Adım Adım Rehberi

Yüksek seviyeli, yorumlanabilir ve nesne yönelimli bir yapıya sahip olan Python, basit ve anlaşılır sözdizimi sayesinde programlamaya yeni başlayanlar için harika bir başlangıç noktası sunuyor. Bu makalede, Python’un nasıl indirileceği ve bilgisayara nasıl kurulacağı adım adım açıklanacak. İşte Python indirme ve kurulum süreci hakkında bilmeniz gerekenler...

Python, 1991 yılında Guido van Rossum tarafından geliştirildi ve günümüzde Python Yazılım Vakfı tarafından yönetiliyor. Dilin bu kadar yaygın hale gelmesinin temel nedenleri arasında basit ve anlaşılır sözdizimi, geniş kütüphane desteği ve çok yönlü kullanımı yer alıyor. Python, web geliştirme, masaüstü uygulamaları, veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

PYTHON NASIL İNDİRİLİR VE KURULUR?

Python'u bilgisayarınıza indirmek ve kurmak oldukça basit bir süreçtir. İşte adım adım Python indirme ve kurulum rehberi:

Python’un Resmi Web Sitesine Gidin: Python’u indirmek için, tarayıcınızın adres çubuğuna “python.org” yazın veya bu bağlantıya tıklayarak resmi siteye ulaşın. Python'un resmi web sitesi üzerinden en güncel ve güvenli sürümü indirmeniz mümkündür.

İndirme Sayfasına Gidin: Web sitesinin ana sayfasında, üst menüde yer alan “Downloads” (İndirmeler) sekmesine tıklayın. Bu bölümde, işletim sisteminize uygun Python sürümünü seçebilirsiniz. Windows, MacOS ve Linux için ayrı sürümler bulunmaktadır.

En Son Sürümü İndirin: İndirme sayfasında, büyük bir “Download Python x.x.x” (Python x.x.x’i İndir) butonu göreceksiniz. Buradaki sürüm numarası, Python’un en güncel sürümünü ifade eder. Bu butona tıklayarak en son sürümü bilgisayarınıza indirin.

İŞTE ADIM ADIM KULLANMA REHBERİ

Kurulum Dosyasını Açın: İndirme tamamlandığında, setup dosyasını çalıştırın. Kurulum sihirbazı otomatik olarak başlatılacaktır.

PATH Seçeneğini İşaretleyin: İlk olarak, “Add Python x.x to PATH” (Python x.x’i PATH’e Ekle) seçeneğini işaretleyin. Bu, Python’un sistem ortamında tanınmasını sağlayacak ve komut isteminde Python’u kolayca çalıştırmanıza olanak tanıyacaktır.

Kurulumu Başlatın: Seçeneği işaretledikten sonra, “Install Now” (Şimdi Yükle) butonuna tıklayarak kurulumu başlatın. Kurulum birkaç dakika sürebilir.

Kurulumu Tamamlayın: Kurulum işlemi başarıyla tamamlandığında, “Close” (Kapat) butonuna tıklayarak sihirbazı kapatın. Artık Python bilgisayarınıza yüklenmiş durumda.

PYTHON'UN KURULDUĞUNU DOĞRULAMA

Python’un doğru bir şekilde kurulup kurulmadığını kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Windows Kullanıcıları İçin: Başlat menüsünden “CMD” veya “Komut İstemi”ni açın. Komut istemine python --version yazın ve Enter tuşuna basın. Eğer çıktı olarak “Python x.x.x” şeklinde bir sürüm numarası görüyorsanız, Python kurulumu başarılı olmuştur.

MacOS Kullanıcıları İçin: MacOS’ta “Terminal” uygulamasını açın ve aynı komutu girerek Python sürümünü kontrol edin.

PYTHON KURULUMUNDAB SONRA YAPMANIZ GEREKENLER

Python’u başarıyla kurduktan sonra, artık kod yazmaya ve projeler geliştirmeye başlayabilirsiniz. Başlangıç olarak, Python’un temel sözdizimi hakkında bilgi edinmek ve ilk kodlarınızı yazmak iyi bir fikir olacaktır. Ayrıca, Python için çok sayıda ücretsiz kaynak ve çevrimiçi ders bulunmaktadır. Bu kaynakları kullanarak, Python’da veri analizi, web geliştirme veya makine öğrenimi gibi alanlarda uzmanlaşabilirsiniz.

PROJE GELİŞTİRME İMKANI

Python, her seviyeden geliştirici için uygun bir dil olarak öne çıkıyor. İster yeni başlıyor olun ister tecrübeli bir geliştirici, Python size çok geniş bir yelpazede proje geliştirme imkanı sunuyor. Bu makalede, Python’un nasıl indirileceğini ve kurulacağını adım adım anlattık. Artık Python'u bilgisayarınıza indirip kurabilir ve programlama dünyasına adım atabilirsiniz!

Kaynak: Haber Merkezi