Instagram Hesap Doğrulaması Nasıl Yapılır? Mavi Tik Nasıl Alınır?

Instagram hesabını doğrulamak ve mavi tik rozetine sahip olmak isteyenler için, adım adım mavi tik alma sürecini, ücret bilgilerini ve kimlerin bu rozetten yararlanabileceğini detaylı bir şekilde ele aldık.

MAVİ TİK NEDİR?

Instagram’daki mavi tik rozeti, bir hesabın doğrulandığını ve resmi olduğunu simgeler. Bu rozet; tanınmış kişiler, markalar, işletmeler ve kurumların hesaplarında görülmektedir. Mavi tik, bir hesabın orijinal olduğunu ve kullanıcıların bu hesabın gerçek bir kişi ya da işletmeye ait olduğuna güvenebileceğini gösterir. Sahte hesapların çoğalmasıyla birlikte, mavi tik rozetine olan talep de arttı.

INSTAGRAM MAVİ TİK ALMAK İÇİN GEREKENLER

Mavi tik rozetine sahip olmak için bazı temel kriterleri karşılamak gerekir. İlk adım, Instagram hesabınızda güvenlik önlemlerini artırmaktır. Bunun için iki faktörlü doğrulama özelliğini aktif hale getirmek oldukça önemlidir. İki faktörlü doğrulama, yalnızca Instagram değil, birçok sosyal medya platformunda hesap güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu özelliğin aktif hale getirilmesi, mavi tik rozetine sahip olma sürecinin ilk adımıdır.

İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA NASIL AKTİF EDİLİR?

1. Ayarlar Menüsüne Gidin: Instagram uygulamasında "Ayarlar" sekmesine girerek "Hesaplar Merkezi"ni seçin.

2.Şifre ve Güvenlik Seçeneği: "Şifre ve güvenlik" bölümüne giderek "İki faktörlü kimlik doğrulaması" seçeneğini aktif edin ve adımları takip edin.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra, hesabınız doğrulama için hazır hale gelmiş olur.

INSTAGRAM MAVİ TİK ALMA ADIMLARI

Mavi tik almak için yapılması gerekenler oldukça basit ve anlaşılır. Ancak, her kullanıcı bu rozeti almak için başvuruda bulunamaz; belirli kriterleri karşılayan hesaplar başvurabilir. İşte Instagram mavi tik başvurusu için adımlar:

1. Instagram Uygulamasını Açın: Uygulamaya giriş yapın ve hesabınıza erişin.

2. Profilinize Gidin: Profil simgesine dokunarak kişisel sayfanıza geçin.

3. Ayarlar ve Gizlilik: Sağ üst köşede bulunan üç çizgi simgesine dokunarak “Ayarlar ve Gizlilik” menüsüne girin.

4. Hesaplar Merkezi: “Hesaplar Merkezi” kategorisini açarak Meta Verified bölümüne ulaşın.

5. Meta Verified ile Doğrulama: “Meta Verified” sekmesine giderek “Bekleme listesine katıl” seçeneğini tıklayın.

6. Talimatları Takip Edin: Ekrandaki talimatları izleyerek başvuru işleminizi tamamlayın.

INSTAGRAM MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Instagram’da mavi tik almak isteyen kullanıcıların karşılaması gereken bir ücret bulunuyor. Uygulamanın App Store sayfasında belirtilen bilgilere göre, Meta Verified abonelik ücreti aylık 259,99 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret karşılığında yalnızca mavi tik rozetine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda hesap güvenliğini artıran ve hesabın platformda daha görünür olmasını sağlayan avantajlardan da yararlanabilirsiniz.

KİMLER MAVİ TİK ALABİLİR?

Her Instagram kullanıcısı mavi tik rozetine başvuruda bulunamaz; bu rozet, belirli gereklilikleri karşılayan hesaplara verilmektedir. Mavi tik almak isteyen kullanıcıların şu koşulları yerine getirmesi gerekir:

- Yaş Sınırı: Mavi tik rozetine başvurabilmek için en az 18 yaşında olmalısınız.

- Profil Fotoğrafı ve İsim Uyumu: Adınızla ilişkilendirilmiş, yüzünüzün göründüğü bir profil fotoğrafına sahip olmalısınız.

- Kimlik Doğrulaması: Profil adı ve fotoğrafınız, devlet tarafından verilen kimliğinizle uyumlu olmalıdır.

- İki Faktörlü Doğrulama: Hesap güvenliğini sağlamak adına, iki faktörlü doğrulama özelliğinin aktif edilmesi gerekmektedir.

- Topluluk Kuralları Uyumu: Instagram kullanım koşulları ve topluluk kurallarına uyum göstermelisiniz.

Bu kriterleri karşılayan kullanıcılar, mavi tik rozetine sahip olarak hesaplarının güvenilirliğini artırabilir, platform üzerinde daha geniş bir kitleye ulaşabilir ve sahte hesaplara karşı koruma sağlayabilir. Mavi tik rozeti, yalnızca estetik bir simge değil, aynı zamanda güvenli ve etkili bir hesap yönetiminin simgesidir.

Kaynak: Haber Merkezi