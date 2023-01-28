Poğaçanın kıyır kıyır olmasını sağlıyor.. Hamura 1 kaşık ekleyin

Kıyır kıyır poğaça yapmak için bilmeniz gereken tüm püf noktaları bu içeriğimizde derledik. Geçtiğimiz günlerde sizlerle ''Gerçek Gündem'' sayfalarında bayatlamayan poğaça tarifi paylaşmıştık. Bugün ise kıyır kırı poğaça nasıl yapılır tüm detayları paylaşacağız.

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POĞAÇA HAMURUNA SİRKE KOYUN ÇÜNKÜ..

Çok sevdiğimiz hamur işlerine çoğu zaman pastanelerde aşçılar tarafından sirke konuyor. Peki ama içerisine sirke koymaktaki amaç aslında ne olabilir ki? Biz sadece kıyır kıyır bir doku verdiği ya da dayanma süresini uzattığını düşünüyorduk. Oysa gerçek çok başka çıktı. Sirke birçok hamur işinde kullanılsa da hepsinde aynı sonuçları maalesef vermiyor. Başka başka etkileri de olabiliyor. Hazırsanız sirkenin meziyetlerine en yakından tanık olalım ve hamur işlerinin içerisinde onu hiç bir zaman eksik etmeyelim.

Yemek.com sitesinde yer alan bir içeriğe göre; Söz konusu puf puf kabarsın istediğiniz poğaçalar ya da pastanelerde ağzınıza attığınız gibi dağılan o kıyır kıyır poğaçalar olduğunda elinizin gideceği en önemli malzemelerden biri kesinlikle sirke olmalı. Yaş ya da kuru mayalı, ılık sütlü az yağlı poğaça hamurlarına katıldığında, sirke bu poğaçaların çok daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor. Bol yağlı, kabartma tozlu poğaçaların içerisinde ise ağızda dağılan bir hamur yapmanıza yardımcı oluyor. Hamurlardan hamurlara bu şekilde farklılıklar gösteriyor.

PEKİ SİRKELİ POĞAÇANIN TARİFİ NASILDIR?

Tarifsiteniz.com sitesinde yer alan bir içerikte; Mayasız kıyır kıyır olan sirkeli poğaçanın tarifi paylaşıldı. Söz konusu tarifte üstelik kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytinde kullanılmış. Sözü daha fazla uzatmadan zeytinli ve sirkeli poğaçanın tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Malzemeler

1 tane yumurta akı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 paket margarin(250gr.)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 çorba kaşığı sirke

1 adet kabartma tozu

5-5,5 su bardağı un

İç Harcı İçin Malzemeler

1 kase çekirdeksiz dilim zeytin

Üzeri İçin Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

Susam/Çörek otu



Yapılışı

İlk olarak hamuru için olan; eritilmiş margarin, sıvı yağ, yoğurt, yumurta akı, tuz, şeker ve sirkeyi karıştırma kabı içerisine alın. Biraz karıştırdıktan sonra elekten geçirerek kabartma tozu ve unu ilave ederek yoğurun.

Hazır olan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde açın. Ortalarına zeytin dilimlerini ekledikten sonra yarım ay şeklinde kapatın.

Yağlı pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden altlı üstlü ısıtılmış 200 derece fırında kontrollü bir şekilde 25-30 dakika pişirin.