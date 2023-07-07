Poğaçalar kuru oluyorsa olmayacak. Bayatlamayan poğaça için hamura eklenmeli

Bayatlamayan poğaça tarifi, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan lezzetli ve yumuşak bir hamur işidir. Bu tarifte, hamura yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozu eklenerek bayatlamasını önlemek mümkündür. Poğaçaların içine peynir, zeytin, patates veya kıyma gibi malzemeler doldurabilirsiniz. Pişirmeden önce üzerlerine yumurta sarısı sürerek kızarmalarını sağlayabilirsiniz. Fırından çıkan mis kokulu poğaçaları sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Asla bayatlamayan poğaça yapmak, birçok kişinin hayali olabilir. Pastanelerdeki poğaçaların sırrı, taze kalması için kullanılan özel malzemeler ve tekniklerdir. İşte size pastanelerin sırrıyla asla bayatlamayan poğaça tarifinin püf noktası:



1. Taze malzemeler: Poğaça yaparken, taze malzemeler kullanmak çok önemlidir. Taze maya, taze süt ve taze yumurta kullanarak daha lezzetli ve taze poğaçalar yapabilirsiniz.

2. Yoğurma işlemi: Poğaça hamurunu yoğururken, hamurun pürüzsüz ve elastik olmasına dikkat edin. Hamuru yoğurduktan sonra, üzerini nemli bir bezle örtün ve mayalanması için birkaç saat bekletin.

3. Şekillendirme: Hamur mayalandıktan sonra, poğaçaları şekillendirin. Poğaçaları şekillendirirken, içlerine peynir, zeytin veya patates gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.

4. Pişirme işlemi: Poğaçaları pişirirken, fırının sıcaklığına dikkat edin. Fırının sıcaklığı 180-200 derece arasında olmalıdır. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürerek daha lezzetli bir görünüm elde edebilirsiniz.

5. Saklama koşulları: Poğaçaları, taze kalması için hava almayan bir kapta saklayın. Poğaçaları buzdolabına koymayın, çünkü buzdolabı poğaçaların bayatlamasına neden olabilir. Poğaçaları oda sıcaklığında saklayın ve ertesi gün de taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

Tarifsiteniz.com sitesinde yer alan bir içerikte; Bayatlamayan poğaça tarifinin detayları paylaşıldı; İşte o tarif

BAYATLAMAYAN POĞAÇA İÇİN MALZEMELER

Hamuru için gerekli malzemeler

1 su bardağı kadar yoğurt

1 su bardağı kadar sıvı yağ

2 su bardağı kadar ılık su

1 paket yaş maya ya da 1 çorba kaşığı kadar kuru maya

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 yemek kaşığı kadar şeker

Ve 1 adet yumurta

Un (yaklaşık 9 su bardağı yeterli olacaktır )

Üzeri için malzemeler

Yumurtanın sarısı

susam ve çörek otu

BAYATLAMAYAN POĞAÇA TARİFİNE GEÇELİM



İlk önce poğaçaların hamurunu hazırlayalım. Yoğurma kabına ılık su dökerek maya ve şekeri eritelim. Üzerine bir kapak kapatarak 10 dakika bekletelim. Sonrasında sıvı yağ ve yoğurt ile yuz aynı zamanda yumurtanın beyazını ekleyerek karıştıralım. Dilerseniz sarısını da ekleyebilirsiniz. Unu da yavaş yavaş ekleyerek ele yapışan bir hamur elde edelim. Hamuru 1 saat kadar dinlendirelim. Üzeri kapalı bir şekilde.. Sonrasında ise hamuru biraz daha yoğurarak havasını alalım. Poğaçalarımıza istediğimiz şekilde şekil verelim. Sonrasında önceden yağlanmış tepsiye dizerek üzerlerine yumurtanın sarısından sürelim. Sonrasında da üzerine susam ve çörek otundan serpiştirelim. Bu bir sade poğaça tarifidir dilerseniz poğaça içlerine peynir yada çökelek ekleyebilirsiniz.



Bayatlamayan poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarana dek yaklaşık yarım saat pişirelim. Bu malzemelerle yaklaşık 20 ile 25 adet poğaça elde edebilmek mümkün. Yetmez diyorsanız malzemeleri iki katına kadar çıkarıp 40 ya da 45 adet poğaça elde edebilirsiniz. Böylelikle iki tepsi bayatlamayan poğaçanız hazır olacaktır.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

cumhuriyet.com.tr