Meğer hep yanlış yapmışız - Antakya usulü kısırı işin ustaları böyle hazırlıyormuş...

Antakya usulü kısır, Türk mutfağının en sevilen salatalarından biridir. Bu lezzetli ve sağlıklı yemeği yapmak için bazı püf noktaları vardır. İşte Antakya usulü kısır yapmanın sırları:

- Kısır için kullanacağınız bulguru, kaynar suyla ıslatmadan önce kavurun. Böylece bulgur daha lezzetli ve tane tane olur.



- Bulguru ıslattıktan sonra iyice süzün ve bir kaba alın. Üzerine limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve pul biber ekleyin. Bu karışımı bulgura iyice yedirin ve dinlenmeye bırakın.



- Kısırın içine doğradığınız yeşillikleri (maydanoz, nane, yeşil soğan, dereotu) son anda ekleyin. Böylece yeşillikler solmaz ve kısır daha taze kalır.



- Kısırı servis yapmadan önce biraz buzdolabında bekletin. Soğuk kısır daha lezzetli olur. Servis tabağına alırken üzerini marul yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Malzemeler

3 su bardağı ince bulgur

1 demet nane

1 demet maydanoz

1 demek taze soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı nar ekşisi

2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı isot

2 su bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı



Yapılışı

İlk olarak bulguru salçayla beraber iyice yoğurunuz. Ara ara su ekleyerek yoğurmaya devam ediniz. Yaklaşık 35-40 dakika kadar avuç içinden aşağı doğru hareketlerle yoğurunuz.

Ardından baharatları ekleyerek biraz daha yoğurmaya devam ediniz. Sırasıyla nar ekşisi ve zeytinyağını ilave ediniz. İyice harmanladıktan sonra ince ince doğranmış yeşillikleri ekleyin çok bastırmadan hafif hafif harmanlayınız.

Arzu ettiğiniz şekilde servis ediniz. Bu kısırın tadına bakan ilk bakışta ne kadar harika olmuş aynı çiğ köfte gibi diyor ::) Bu yüzden ister tabakta servis edin isterseniz çiğ köfte gibi şekil vererek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun..

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