Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan aşçılık sırrı

Nohut çorbası yaparken bilmeniz gereken püf noktası

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Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan aşçılık sırrı

Nohutlu yoğurt çorbası, Türk mutfağının en pratik ve lezzetli çorbalarından biridir. Yoğurtlu çorbaların hem doyurucu hem de besleyici olduğunu biliyoruz, ama nohut ekleyerek çorbanızı daha da zenginleştirebilirsiniz. Nohut, karbonhidrat, protein ve çinko açısından çok değerli bir baklagildir. Bu harika çorbayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve tarif aşağıdadır.

Nohutlu Yoğurt Çorbası Malzemeleri

½ su bardağı pirinç
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı süzme yoğurt
Tuz
1 su bardağı nohut – haşlanmış

Üzeri için Malzemeler

Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan aşçılık sırrı - Resim : 1
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tutam nane
1 tutam pul biber

NOHUTLU YOĞURT ÇORBASININ TARİFİ VE YAPILIŞ AŞAMALARI

*Pirinçlerinizi yıkayın ve çorba tencerenize ekleyin.
*Üzerine suyu ekleyin ve kapağını kapatıp, kaynaması için orta ateşte bırakın.
*Sosu için, süzme yoğurt ve unu bir kasede çırpın, çorbanın suyundan azar azar ekleyerek ılıttığınız bu sosu, çorba tenceresine karıştırarak ilave edin.
*Haşladığınız nohutları içerisine alın, tuzunu ilave edip birkaç dakika tıkırdatıp, ocaktan alın.
*Üzeri için erittiğiniz tereyağına nane ve pul biber ekleyip, çorbanın içine ilave edin.

*Not: Çorbanızın kıvamı koyu olursa üzerine 1 – 2 su bardağı su ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz suyun içme suyu olmasına dikkat edin.

YOĞURT ÇORBASI SERVİS ÖNERİSİ;

Bu çorba yayla çorbası olarak da bilinir. Çorbanızın üzerine biraz kekik birazda kuru nane serpiştirebilirsiniz. Böylelikle çorbanız çok ama çok daha lezzetli olacaktır.

tarifsiteniz.com

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