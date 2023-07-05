Hiç bir köfte bu kadar lezzetli olmamıştı - Mutlaka sizde bu şekilde pişiriniz

Köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez bir lezzetidir. Birçok farklı şekilde hazırlanabilen köfte tarifleri arasında en özel olanını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu tarif sayesinde köfteleriniz hem yumuşacık hem de lezzetli olacak. Köfte yaparken bu tarifi denemelisiniz. Sizlere sunacağımız bu tarif, arkadaşlarınızı da şaşırtacak.

İşte lokum gibi en özel köfte tarifi.

Malzemeler:

700 gr dana kıyma / kaburga

300 gr kuzu kıyma / kaburga

Bir buçuk tatlı kaşığı tuz

10 gr karbonat

1 büyük boy soğan



Yapılışı :

Öncelikle bir kase içerisine 700 gram kıymayı ilave edin. Üzerine 10 gram karbonat ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu ilave edin. Daha sonra karbonatın kıyma ile homojen bir kıvam alana dek yoğurun. Yoğrulan kıyma harcının üzerini örtün. En az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Süre sonunda dinlenen köfte harcını buzdolabından çıkarın. 1 adet büyük boy kuru soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Hazırlanan harç içerisine ekleyin. Yeniden güzel bir şekilde yoğurun.

Tekrar dinlenmesi için yarım saat buzdolabına kaldırın. Yeniden dinlenen köfte harcını çıkarın. İstenilen büyüklükte parçalara ayırın. Her bir parçayı eliniz ile şekil verin. Köfteleri pişirmek için bir tava içerisini biraz sıvı yağ ile yağlayın. Yağ ısındığında köfteleri yan yana gelecek şekilde sıralayın. Bir tarafı tamamen kızarınca maşa yardımı ile diğer tarafını çevirin. Köftelerin her iki yanına da güzelce kızardığında servis için tabağa alın. Yanına sebze olarak yeşil biber ve domates de közleyip servis edin. Afiyet olsun.

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