Aklınızda bulunsun. Patates salatası yaparken 1 kaşık ekleyin lezzetini ikiye katlıyor

Patates salatasına sirke eklenirse, salatanın tadı ve dokusu değişir. Sirke, patatesleri yumuşatır ve daha fazla su çekmesini sağlar. Bu da salatanın sulu ve dağılması kolay bir kıvam almasına neden olur. Ayrıca sirke, patates salatasının asiditesini artırır ve daha keskin bir tat verir. Bazı insanlar bu tada bayılırken, bazıları da sevmez. Patates salatasına sirke eklemek istiyorsanız, az miktarda ekleyin ve iyice karıştırın. Böylece salatanızın lezzetini ve dokusunu koruyabilirsiniz.

MUTFAKLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN BAZI İPUÇLARI

1. Sarımsakları Anında Soyun

Bu, şiddetle tavsiye edilen bir ipucu! Sarımsak soymak zaman alıcı bir iş olabilir, ancak olması gerekmiyor. Kapaklı bir kavanoza bir baş sarımsak koyun ve 15 saniye kuvvetlice sallayın. Sarımsak soğanları neredeyse kendilerini soyuyor ve derilerini kolayca çıkarabilirsiniz.

2. Yumurta Kabuklarını Sarısından Çıkarın

Bir yumurta kırılırken, küçük kabuk parçacıkları sarıya düşebilir. Bu nedenle, zaten çatlamış yumurta kabuğunuzun yarısını kullanarak kırık yumurta kabuğu parçalarını çıkarın. Kabuk bir mıknatıs gibi işlev görür ve çok fazla yumurta israf etmeden kabuk parçalarını çeker.

3. Tereyağını Rendeleyin

Tereyağını birçok şeyde kullanırız. Ancak, bu sert çubuğun erimesi genellikle zaman alır. Bu nedenle, pişirmeden önce tereyağını rendeleyin. Bu şekilde, çabuk eriyecek ve yayılması daha kolay olacak küçük parçalara sahip olacaksınız.

4. Tavuğu Parçalayın

Herhangi bir yemek için tavuk parçalamak, çatalla yapılırsa zaman alıcı olabilir. Bu hızlı tüyo size çok zaman kazandıracak: Tavuğu bir kaseye koyun ve bir el mikseri ile saniyeler içinde parçalayın. Sadece el mikserinin en düşük ayarda olduğundan emin olun.

5. Ekstra Meyve Suyu İçin Mikrodalga

Narenciye sıkarken, çoğu zaman meyve suyunu çıkarmakta zorlanıyoruz. Ama artık değil! Limonları, limonları veya portakalları sıkmadan önce 15 saniye mikrodalgada bekletin. Meyve, meyve suyunun iki katı miktarını üretecektir.

6. Zencefil Ve Sarımsak

Zencefil ve sarımsak hemen hemen tüm yemeklere giren iki şeydir. Pişirmeden önce kesip rendelemek çok zamanınızı alabilir. Böylece yapıştırdığınızı bir zip kilidinde saklayabilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

7. Buz

Buz tepsileri sadece su için kullanılmaz. Bunun yerine, birçok çeşit ev yapımı sos, ot ve benzeri şeyleri dondurabilirsiniz! Bu şekilde, her şeyi sıfırdan yapmak zorunda kalmazsınız ve kullanmadan önce buzunu çözebilirsiniz!

kaynak: ziyafet.com.tr