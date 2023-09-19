Patateslerin filizlenmesini önleyen tüyo! 1 yıl boyunca bozulmadan saklayın

Patatesler, mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu sebze, birçok yemeğin ana malzemesidir. Ancak, patatesleri taze ve bozulmadan saklamak bazen zor olabilir. Özellikle filizlenme sorunu, patatesleri daha kısa sürede kullanmamıza neden olabilir. İşte patatesleri bozulmadan uzun süre saklama yöntemleri

1. Doğru saklama koşulları:

Patateslerin filizlenmesini önlemek için doğru saklama koşullarını sağlamak çok önemlidir. Patatesleri serin, kuru ve karanlık bir yerde muhafaza etmek en idealidir. Bu şekilde patateslerin yaşlanması ve filizlenmesi engellenir. Ayrıca, patatesleri plastik torbalarda değil, hava alabilen file veya sepetlerde saklamak da önemlidir.

2. Işık ve nemden uzak tutun:

Patatesler, ışığa ve nemli ortamlara maruz kaldıklarında daha hızlı filizlenirler. Bu nedenle, patatesleri güneş ışığından uzak tutmalı ve nemli ortamlardan uzakta saklamalısınız. Ayrıca, patatesleri yıkamadan saklamak da önemlidir çünkü ıslak patatesler daha çabuk bozulabilir.



3. Patatesleri ayrı tutun:

Patatesleri diğer meyve ve sebzelerden ayrı tutmak da önemlidir. Bazı meyve ve sebzeler etilen gazı salgılarlar ve bu gaz, patateslerin daha hızlı filizlenmesine neden olabilir. Bu nedenle, patatesleri diğer ürünlerden ayrı bir yerde saklamak en iyisidir.

4. Düzenli kontrol yapın:

Patateslerin filizlenmesini önlemek için düzenli olarak kontrol yapmanız önemlidir. Filizlenmeye başlayan patatesleri hemen kullanmalı veya çürümeye başlayanları atmalısınız. Böylece, diğer patateslerin de bozulmasını engellemiş olursunuz.

FİLİZLENMİŞ PATATES ÖLÜME YOL AÇIYOR!



Aydınlık yerlerde uzun süre bekletilen patatesler bir süre sonra filizlenmeye başlar. Filizlenme başlayan yerler zamanla patatesin kimyasını bozmaya başlar ve bu durum sağlık sorunlarına yol açar. Filizlenen bir patates mide ağrısı, bulantı vb. zehirlenme semptomların yaşanmasına neden olabilir.

Gün ışığında bekletildiğinde ise rengi yeşile doğru dönmeye başlar. Sıcaklık derecesi yüksek olan bir yerde uzun süre muhafaza edilen patatesteki filizlenme evdeki ısı nedeniyle daha da artacaktır. Bu yüzden filizlenen patates sanılanın aksine yüksek demir üretimi ile dikkat çekmektedir. Patatesin içeriğinde bulunan demirin oldukça faydalı olabilir ancak güneşe maruz kaldığı için de zararlı maddelerin oluşumu önlemez ve gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilir. İşte bu yüzden filizlenen patatesleri tüketmek sağlıklı bir seçim değildir.

Filizlenen patatesin sağlık için risk taşıdığını göz önünde bulundurursak kullanmamak doğru bir seçim olabilir. Patatesler filizlendikleri an atılması gereken besinlerdir. Her ne kadar ufak bir problem gibi görünse de tüketmemeniz en uygun olanıdır. Filizlenen patates tüketildiğinde kişilerde mide bulantısı, ishal, kusma, mide krampları, boğazda yanma, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir.